爸當工程師、媽是會計 張文「家境小康」不滿爸管太嚴2年不跟家人聯絡

張文高中就讀永平工商餐飲科，疑似不滿父親管教嚴厲，2年多沒與家人聯繫，卻於19日傍晚犯隨機殺人案，導致4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊案件，27歲通緝犯張文在台北車站、捷運中山站和誠品南西店施放煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，而張文家境小康，其父親是工程師，母親則是工廠會計，他自幼生活無虞，高中還念私立中學，卻因不滿父親管太嚴，2年未與家人聯絡，更是5年不曾與兄長見面，確切犯案動機則仍需釐清。

張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站和誠品南西店再次丟擲煙霧彈並攻擊民眾，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死11傷悲劇。

而張文是桃園人，其家境小康，他高中還就讀私立的永平工商餐飲科，父母則工作穩定，退休前分別為工程師和工廠會計，但張父對兒子管教嚴格，張文離家後便與家人失去聯絡，已2年多沒與家人聯繫，與哥哥更是5年不曾見面。

張父張母只能透過金流掌握兒子部分動態，但對於他在外的生活毫不知情，19日晚間先是被接到台北接受調查，後又返回住處配合搜索，2人20日抵達二殯處理兒子相驗流程，面對媒體詢問皆不發一語，張文確切犯案動機仍須釐清。

