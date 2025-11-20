爺奶齡活SHOW開趴！全國綠照社區齊聚 中苗長輩舞台魅力歡樂登場

水尾社區長輩以自製海廢道具演繹「船頂歐里桑」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農業部農村發展及水土保持署於18日舉辦「農村社區齡活綠照SHOW－才藝競賽暨成果交流展」，活動現場集結來自全國各地的綠照社區長輩，以充滿生命力與創意的表演，展現各地社區的特色與長者活力，活動氣氛熱烈歡樂。活動除才藝競賽外，亦設有「全國十大綠照社區成果展示區」，邀請今年度獲選的十大綠照社區進駐攤位，展出綠色照顧推動的豐碩成果，現場交流熱絡。認識各社區結合環境、農業與長者照顧的創新模式，感受綠色照顧在促進長者身心健康與提升長者自我價值方面的多元成效。

興隆社區獲頒「永續創新獎」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中苗三社區入選複審 成績亮眼展現創意與生命力

本次農村水保署臺中分署轄內共有三個社區自全國53個參賽社區中脫穎而出，成功入選複審15強名單，分別為：苗栗縣後龍鎮水尾社區、臺中市豐原區鎌村社區、臺中市太平區興隆社區，三個社區各自以地方文化與綠照精神為主題，透過音樂、舞蹈、情境劇等形式，呈現兼具地方特色與長者創意的精采演出。

興隆社區長輩重現客家先民遷徙來台的歷史故事。（圖/記者廖妙茜翻攝）

最終水尾社區勇奪全國第二名，鎌村社區獲頒青銀活力獎，興隆社區則榮獲永續創新獎，成績表現亮眼，為中苗綠照社區爭光。

水尾社區榮獲齡活綠照 SHOW全國第二名。（圖/記者廖妙茜翻攝）

不輸專業的舞台魅力！三社區以歌、舞、故事演繹農村文化

水尾社區長者運用捕魚網、海廢浮球等回收素材自製打擊樂器，演出〈船頂歐里桑〉，將漁村風情融入節奏動作，呈現拉網、捕魚的日常景象。鎌村社區以客家文化與友善農園為背景，將傳統農事與奉茶動作改編成舞蹈，讓長者彷彿回到30年前的日常生活，展現熟悉土地上的自信與活力。興隆社區的客家故事為主軸，阿公阿嬤以舞蹈重現邵安客家先民自大陸遷徙來台後，在興隆落腳、以農作耕耘生活的歷程，展現堅毅與勤奮的客家精神。

鎌村社區長輩將傳統農事巧妙融入舞蹈表演。（圖/記者廖妙茜翻攝）

鎌村社區獲頒「青銀活力獎」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

十大綠照社區成果展示 埔頂、雙湖展現綠療育亮點

活動現場亦設有「全國十大綠照社區成果展示」，其中由臺中分署轄內的苗栗縣後龍鎮埔頂社區及苗栗縣三義鄉雙湖社區展出綠照執行成果亮點。埔頂社區以黑米為媒介，希望參與者能重新感受「從土地到餐桌」的生命循環，以及各種療育課程帶領長者進行藝術創作，雙湖社區以香氛陪伴長者為主軸，展現了療育課程中親手種植的香草植物發展出雙湖姥姥手工皂，及幫助睡眠的香氛擴香瓶等，充分展現綠色照顧對促進長者身心健康及發現自我價值的正向影響。

十大綠照－雙湖社區分享綠療育推動成果。（圖/記者廖妙茜翻攝）

長者有舞台價值再次綻放 綠照成就幸福循環

農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，綠色照顧的推動核心在於「照顧長者、挖掘自我價值，讓長者在熟悉的社區中實現在地老化」。透過社區整合農村環境與人力資源，不僅能提供長者多元照顧服務，也能發揮地方創生的效益，創造社區自我發展的價值。此次活動展現各社區的努力與成果，未來臺中分署將持續協助轄內社區推動綠照行動，讓更多長者能在地安老，實踐「齡活綠照」的願景。