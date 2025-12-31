爺孫戀玩完！「75歲男星成小三」 爆哭拒道歉
現年75歲港星李龍基和小38歲女友王青霞（Chris）的爺孫戀轟轟烈烈，即便王青霞因7項罪名入獄也不分手，迎接出獄後還喊話要結婚，但近日爆出兩人感情生疑，今（31日）李龍基認自己當了小三，訪問中還直接落淚，表明不會向王青霞老公道歉。
李龍基在2019年對外認愛小38歲女友王青霞，不過2024年王青霞因7項罪名被起訴判監禁25個月，當時李龍基幾乎天天前往探望，並於今年8月捧60朵玫瑰花迎接出獄，近日爆出王青霞回到家鄉並有結婚多年的老公，更有16歲的兒子，當時李龍基面對感情相關的話題態度就和過往不太一樣。
根據港媒《星島頭條》報導，李龍基正式自己被分手，和王青霞14年的感情劃上句號，對於女方被爆出有老公、孩子，則兩度掩面而泣表示：「一切明白，我是第三者了，祝他們幸福！」不過也強調自己此前並不知情，不知者無罪因此不需要向對方的家庭道歉。
雖然意外當了第三者，李龍基也沒有怪王青霞，表示：「冬至飯後我什麽都明白啦，我是第三者，冬至這麽重要日子都不跟我過，沒辦法隱瞞啦，所以她正式提出分手。我們聊過後，我保證不會做傻事，也不會傷害她，算是和平分手，依然會保持聯絡。」
雖然李龍基灑脫表達祝福，但依舊忍不住兩度落淚，一是在表達已經70多歲經歷許多事，不過感情難以控制時；二是在祝福對方幸福時候，還不斷重複表示：「沒事的，我可以的！」
