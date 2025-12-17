爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔

超商某年輕店員擔心爺爺一天喝太多咖啡，只好以「今天賣完了」為由拒絕販售。（示意圖／photoAC）

時常聽到有人說「台灣最美的風景是人」，諮商心理師胡展誥今天（17日）就發文分享，日前在超商看見暖心一幕，有位爺爺堅持要買咖啡，年輕店員以「今天咖啡賣完為由」拒絕對方，事後詢問才得知，爺爺有時會忘記自己喝了幾杯咖啡，導致重複錢去購買，而這樣的舉動也讓他忍不住讚嘆「好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔！」

胡展誥在臉書粉專PO文表示，前幾天到超商買茶葉蛋，看見一位年紀很大的爺爺要買咖啡，年輕的店員拒絕賣給他，爺爺堅持要買，幾次之後店員改口說「今天的咖啡已經賣完了」，提醒爺爺把錢收好，答應明天來再泡咖啡給他喝，爺爺才願意離開。

胡展誥說到，從店員和爺爺的互動來看，猜測應該不是第一次發生，因此他詢問年輕店員「是不是爺爺有些狀況呢？」另一位店員似乎也有同樣的困惑，後來年輕店員解釋，那位爺爺有時候會忘記自己喝過幾杯咖啡，如果發現爺爺同一天重複來買咖啡，就不要賣給爺爺。

對此，胡展誥直言，「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤。好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」、「覺得連在旁邊的我也被滋養了」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我真希望爺爺的家人看到這篇文，讓他們知道爺爺在外面走走的時候，也有人照顧他，對他很好」、「這店員好溫柔，很佩服他這麼有耐心對待爺爺，也記得爺爺的狀況，默默用他的方式守護著爺爺」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」、「這個店員值得寫信到總公司表揚」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落小小發著光」、「優秀的店員，他有著深植於心的溫柔和善良」、「這個店員好溫暖，我覺得他不管做什麼都會成功」、「或許可以幫爺爺製作一張小卡，蓋章確認，最多早晚各賣他一杯」。

