爺爺曾參與「抗爭暗殺」！翁倩玉揭家族內幕 昔斷6年異國婚曝主因

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》節目，本週日將播出旅日巨星翁倩玉的專訪，睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中，翁倩玉不僅演戲、唱歌、跳舞說台語，她在演一位犯錯的阿嬤，一生都在後悔，「角色是在監獄裡面，所以沒化妝，頭髮也是白白的，希望大家看得出來是我」，翁倩玉說沒有想到出演的是主角，是後來才知道，她期盼觀眾看了電影之後，會打個電話給自己的媽媽說謝謝，「媽媽給的愛是無限的，但他們的時間是有限的，所以我們要叫自己感恩」。

翁倩玉出身醫生世家，爺爺翁俊明是第一位參與同盟會跟抗日的台灣人，還曾經「暗殺袁世凱」，翁倩玉也因為主持人鄭弘儀問起，在節目上說了這段故事，「他是用那個霍亂的菌，他們自己做，然後去撒在他們園子裡面的水池，結果等兩、三天，沒消息失敗了，袁世凱沒有死」，翁倩玉的祖先跟鄭成功一起來，家族包括爺爺都是醫生、軍醫，直到她的父親才走到音樂舞蹈文化的行業，當了廣播電台的台長。

節目上被問起和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的那段婚姻，翁倩玉表示「不能說失敗了」，當時婚姻維持六年，後來宣布和平離婚，翁倩玉說兩人初相見時，以為語言和喜愛畫畫的生活共同點，會讓彼此有很多可以分享。翁倩玉也透露當時母親對自己有一個期待，「媽媽說你有一天一定要結婚，你就結一次試試看，不行也沒關係，我就說OK」，翁倩玉原本想這個人不錯，沒料到婚後兩人各有想法，隨著時間過去，就各走各的路了，依舊單身的翁倩玉表示，從沒有拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來」。

節目上翁倩玉也提到哥哥翁祖模，她說今年8月可以在哥哥設計的高雄流行音樂中心舉辦演唱會，算是完成兄妹兩人的夢想，她也提到哥哥是高鐵台中站的建築設計師，語帶幽默表示自己去過很多車站，在台中站她一定不會走丟的。

