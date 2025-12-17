爺爺買咖啡遭拒！店員竟稱「今日完售」 原因曝光被讚爆：貼心又溫柔

爺爺買咖啡遭拒！店員竟稱「今日完售」，原因曝光被讚爆：好貼心又溫柔。圖／翻攝自全家臉書粉專

在這個快速變化的世界裡，每個人都承受著不同程度的壓力與挑戰，或許悲劇難以避免，但若我們能以多一點溫暖去關懷他人，世界將會少一些傷痛、多一些理解與希望。近日諮商心理師胡展誥就分享自己親眼看到的「暖心景象」，一位老爺爺到超商買咖啡，卻遭店員以「今日已完售」為由拒絕，他原以為是消費糾紛，經店員解釋後讓他不禁感到敬佩。超暖心原因曝光，網友們也紛紛狂讚「好貼心又溫柔」。

胡展誥在臉書上分享，幾天前他到便利商店買茶葉蛋時，目睹了一幕讓他印象深刻的情景。一位年長的爺爺想買咖啡，但年輕的店員婉拒了他，爺爺堅持要買，雙方經過幾番僵持後，店員才說「今天的咖啡已經賣完了」，並提醒爺爺把錢收好，「明天來，我一定會泡咖啡給你喝。」爺爺聽後才無奈地離開。

看著這一幕，胡展誥猜測這應該不是第一次發生，他走上前詢問店員「爺爺是不是有什麼狀況呢？」年輕店員解釋說，爺爺有時會忘記自己已經喝了幾杯咖啡，因此如果一天內重複來買，他就不會再賣給爺爺。

聽完這番話，胡展誥感到非常感動，不禁直呼「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤。真的很佩服一個人能把話說得如此溫柔。」

此文一出，大批網友全都喊超暖，紛紛留言回應「覺得連在旁邊的我也被滋養了」、「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意細節，好棒！謝謝分享細微的美好」、「暖心的店員像孫子一樣的體貼呵護著，不然喝太多咖啡因的爺爺估計不用睡覺了」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落小小發著光」、「這店員好溫柔，很佩服他這麼有耐心對待爺爺，也記得爺爺的狀況，默默用他的方式守護著爺爺」。



