爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU
近日河南周口鄲城縣一名7歲男童軒軒因感冒在家服藥時，爺爺誤將無色礦物油火鍋燃料當作礦泉水，配溫水為其沖服感冒顆粒。男童飲用後反映味道異常，爺爺嘗後察覺不對，隨即聯繫其父親，才得知該液體為其父從朋友火鍋店帶回的燃料。事發後家屬立即送醫，男童病情迅速惡化，最終出現多重器官功能衰竭，被轉入省級醫院ICU救治。已無法說話且呼叫無反應，檢查發現肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。
據極目新聞報導，爸爸當時向記者表示，「我當時心都碎了，天塌了」。孩子當晚9時左右開始嘔吐，11時出現意識模糊，先後在縣、市醫院就診後轉往鄭州。當晚23時許送入省級醫院ICU時，男童已無法說話、呼叫無回應，檢查顯示肝腎功能受損，隨即接受透析等治療。截至17日晚，孩子仍在ICU內，尚未脫離生命危險，家屬無法探視，相關治療費用已接近6萬元人民幣(約8600美元)。
事發後爺爺自責難眠，家人期待主治醫生能帶來好消息。不過類似誤服事件並非個案，曾有深圳市寶安區婦幼保健院PICU收治誤服「白電油」（正己烷）的兒童，孩童誤以為是飲用水而服用後，出現嗆咳、昏厥、反覆嘔吐、呼吸困難等危急症狀，經插管與搶救後才脫離生命危險並康復出院。
對於竹瓶裝危險物品造成誤服的原因，報導強調多屬疏忽大意，提醒民眾勿將危險物質暫時裝入飲用水瓶或置於兒童可接觸處，避免因好奇或不知情而發生不可挽回的悲劇。文章也呼籲家庭立即清理「飲料瓶殺手」，建立安全屏障，防止類似事故再次發生。
另外，報導引述新黃河報導指出，日前還有一名23歲女子因被逼迫嫁給一名39歲男子，飲用農藥「敵草快」輕生，緊急送醫後因多器官衰竭仍在治療。湖北省仙桃市婦女聯合會回應稱已找到當事人並介入處理。報導指出，該女子於去年下半年被母親逼婚，因不願被拉黑逼迫；喝農藥事件發生後，患者先後轉院至武漢華中科技大學同濟醫院附屬協和醫院治療，後續治療費用需約20萬元人民幣(約2.8萬美元)，家屬已發起眾籌。水滴籌公關人員證實中毒情況與籌款項目屬實，仙桃市婦女聯合會與市委宣傳部表示正在核實中。
更多世界日報報導
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 46
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
11歲童驗出B19病毒 台大醫揭高風險3類人
[NOWnews今日新聞]台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。而微小病毒B19所引起的傳染性紅斑症，俗稱「蘋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
全脂or低脂牛奶哪個防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
一抬頭就天旋地轉，竟是「耳石脫落」惹禍！醫揭如何判別「症狀」：5動作自救，自己也能讓耳石復位
許多人在日常生活中都曾受到暈眩的困擾，但卻常搞不清楚病因，常見引起眩暈的原因包括「前庭神經炎」、「迷路炎」、「耳石脫落症」或內耳疾病「梅尼爾氏症」。其中，耳石脫落症是很常見的前庭疾病，不會影響聽力，也不會危及生命，卻會讓人很不舒服。如果確認是耳石脫落，可以靠居家耳石復位法來自救，不過究竟有哪些症狀，能確認自己是耳石脫落症呢？幸福熟齡 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台中11歲女童大叫後猝死！驗出「B19病毒」 蘋果臉是病徵、無藥可治
台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近一個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救兩天仍不治，最新消息傳出女童檢出微小病毒B19陽性。疾管署今（1/19）日表示，檢體雖已有初步結果，但最終結果將由檢察官統一發布，疾管署不會對外公布，強調「目前已經進入司法相驗程序」。太報 ・ 2 小時前 ・ 1
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 2 天前 ・ 發表留言
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
隱瞞女兒腸病毒硬送上學「1傳11」父母竟是醫護還反問：鬧那麼大幹嘛
高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的家長不僅隱瞞女兒病情，甚至受訪時還說「小孩腸病毒不曉得為什麼要鬧那麼大」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 1
台灣成人7成都外食！專家警告：這3種地雷吃久恐釀慢性病
現代人生活步調快，三餐在外解決已是常態。根據統計，台灣成年人的外食族群比例高達7成以上。然而，方便的外食背後，卻隱藏著肥胖與慢性病的風險。 為何外食總是讓你胖？揭開「致胖環境」的祕密 你是否曾健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」
近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 1
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
現代人追求長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到 80 歲才知道自己能否長壽。因為身體從中壯年就能看出能否長壽的端倪，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
為了當美美伴娘 她2個月狂減15公斤！結果超慘…罹患這種病
中國杭州一名26歲女子小雨（化名）答應要當閨蜜婚禮的伴娘，所以下定決心減肥，用盡各種節食和運動招術，在短短2個月內從65公斤瘦到50公斤，整個人瘦了一大圈，看起來苗條許多。但與此同時，小雨的身體卻出現許多不舒服的情況，最後她到醫院檢查，才知道自己錯誤的減肥方法，讓自己罹患了糖尿病。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它
諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，稱最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 7