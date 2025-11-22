爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵

雙載機車騎士才剛左轉進入路口，下一秒銀色轎車從後方高速衝撞。（圖／東森新聞）





前天（20日）傍晚5點多，台中一名31歲的李姓男子在北屯的黃昏市場跟朋友喝高梁，喝到爛醉還硬要開車。正值放學時段，他高速撞上一台機車，害得雙載的爺孫摔得全身是傷，可惡的是他還當場肇逃，幸好有一堆熱心民眾幫忙追車，在狹小道路以車擋車，終於攔下可惡駕駛。但他一下車還惱羞成怒，跟民眾大吵。

雙載機車騎士才剛左轉進入路口，下一秒銀色轎車從後方高速衝撞，阿公載孫子當場被撞倒在地，機車還滑行刮出火光，但汽車卻沒停下，反而加速離開現場。

傍晚放學時段，一堆來接孩子的家長驚見車禍，撞人還肇逃，大家全都動起來，有的騎車有的狂奔，就是要追到駕駛，還有人用車擋住去路。

協助擋車駕駛：「就有一群人就跑出來，就叫我不要再開了，要擋住他，因為他剛剛前面有撞到人，所以要把他的車擋住。然後等到那個開車的人，他下車之後就確定他有下來、不會再繼續開車，我才離開。」

民眾的行車紀錄器也拍下，銀色轎車轉彎疾駛而來，後方跟著其他機車騎士，所有人都指著銀車，駕駛以車擋車。闖禍駕駛眼看逃不了，開門下車惱羞成怒，竟然跟後面的機車騎士當街大吵。

附近店家：「他可能就沒有停下來，就直接往那個巷子跑，就直接左轉繞一圈，從這邊巷子再出來再右轉，就停在這裡，然後被他們攔下來，他就罵他說他肇逃啊，喝酒啊什麼啊，問他說你是不是吸毒，他回一句說『我有喝酒啦怎樣』。」

事發就在20日傍晚5點多，台中北屯僑孝街上，臨近北新國中，71歲陳姓阿公騎機車來載孫子放學回家，卻被撞到全身是傷。男子開車加速落跑，在周圍繞了一圈，還好有熱心民眾幫忙圍堵攔下，這才發現原來又是酒駕，難怪他硬是要逃。

中市第五分局交通分隊小隊長鄭安宏：「經酒測，陳男無酒精反應，李男酒精濃度超過標準值。」

31歲的李姓男子與朋友到黃昏市場吃飯喝高粱，吃到爛醉竟沒叫代駕，硬是開車回家，在學區撞傷爺孫還想逃，有夠可惡，警方依公共危險罪移送偵辦。

