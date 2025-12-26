爽中樂透8.8億！21歲加油站員工原地退休 真實心聲曝
不少人都希望能夠中樂透，一輩子不愁吃穿，不過美國有前樂透得主出面提醒，中獎未必就能一輩子無憂，甚至還可能在短短幾年內「一夜致富、快速歸零」。
根據《Business Insider》報導，曾在21歲就抱回2800萬美元（約新台幣9億元） 的前得主提摩西．舒茲（Timothy Shultz）現身說法，直言「一個關鍵選擇」，救了他一生的財務狀況，沒有成為破產的樂透得主。
21歲在加油站打工 一夕變成億萬富翁
時間回到1999年，當年還在加油站打工的舒茲，幸運中了樂透頭獎，年僅21歲便直接退休，成為人人稱羨的年輕富豪。他接受訪問時回憶，「那一刻我覺得自己像拿著魔法棒，什麼事都辦得到，但我也很清楚，這筆錢如果亂花，很可能很快就沒了。」舒茲坦言，年紀輕輕根本不知道該如何管理這麼龐大的財富，也深怕成為短短幾年內破產的樂透悲劇案例之一。
中獎第一件事 不是花錢而是找專家
與許多樂透得主不同，舒茲在兌獎前就先諮詢財務顧問、會計師等專業人士，仔細規劃每一分錢該怎麼用、能花多少、能幫助別人到什麼程度。他強調，「我確實幫助了很多人，但同時也要求自己一定要量入為出。」
保守投資成關鍵 資產撐過一輩子
在專業團隊建議下，舒茲將大部分獎金投入股票、債券與共同基金，採取相對保守的投資策略，確保現金流能夠支撐一輩子。
理財專家也指出，這正是中獎者最該做的事，富國銀行理財顧問艾蜜莉．歐文（Emily Irwin）就曾提醒，樂透得主務必盡快組成專業財務團隊，尤其是熟悉高資產、超高資產稅務規劃的專家，因為這些人往往會陪伴樂透得主很多年。
第一筆花費竟是電玩主機
談到這筆意外之財，舒茲笑說，中獎後第一個買的東西，其實只是「以前買不起的最新款電玩主機」，之後才依序完成投資配置，並幫助家人、買車、出國旅行，甚至重返校園，攻讀電影與廣播新聞，圓了年輕時的夢想。
但他也坦言，身處校園環境，身邊朋友經濟狀況都不寬裕，讓他常承受「請客、出錢」的無形壓力，「很多人會覺得，這筆錢不是你努力賺來的，你就該一直給。」
唯一遺憾 沒早點投資比特幣
如今的舒茲，生活重心放在運動、經營Podcast與YouTube頻道《Lottery, Dreams, and Fortune》，分享其他樂透得主的故事，他坦言，投資收益已足以支撐生活。
回顧這段人生，他只有一個小遺憾，「如果能早幾年投資比特幣就好了。」他也強調，當年第一時間尋求專業財務協助，才是讓自己至今仍能安穩生活的最大關鍵。
