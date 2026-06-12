爽中3億照樣通水管！百萬富婆更狂 裝窮半年還跑Uber

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財富自由後依舊打卡上班，兩位得主的選擇讓大批網友看傻眼。（示意圖／Pixabay）

中了樂透頭獎後，你會立刻辭職享受人生嗎？國外近期有兩名樂透幸運兒因為「中獎後依舊照常工作」引發熱議。一名20歲英國青年抱走750萬英鎊（約新台幣3億元）彩金後，隔天照常出門修水管；另一名女子則在成為百萬富翁後選擇繼續上班，甚至兼差開Uber，還對家人隱瞞中獎消息長達半年。

綜合英國《鏡報》（Daily Mirror）報導，來自英格蘭坎布里亞郡（Cumbria）的20歲青年詹姆斯克拉克森（James Clarkson），今年初幸運成為英國國家彩券頭獎得主，一舉抱走750萬英鎊獎金。儘管一夜之間實現財富自由，但他隔天仍跟著父親照常工作，在寒冷天氣中從事排水管維修及疏通工作。

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克拉克森表示，自己沒有退休打算，因為工作帶來的不只是收入，更是人生目標與成就感。他希望完成暖氣工程師資格認證，未來持續發展專業技能，而不是因為中獎就停止學習。他強調，金錢改變不了自己的人生規劃，也不會讓他變成只待在家裡無所事事的人。

另一名樂透女得主則有不同煩惱。她近日在Reddit分享，自己半年前意外中了百萬美元等級樂透獎金，但至今仍瞞著家人。雖然早已成為百萬富翁，她卻繼續從事原本不喜歡的工作，下班後甚至兼差擔任Uber司機，讓生活看起來與中獎前沒有兩樣。

女子透露，她已悄悄替家人支付房租與部分生活開銷，也買下一輛價值3萬美元（約新台幣95萬元）的現代汽車，而且是一次付清。但家人完全不知情，只以為她最近工作特別努力。她笑稱自己至今仍到一元商店購買洗髮精，盡可能維持原本的生活模式，不讓外界察覺異狀。

談到保密原因，她坦言家人長期缺乏理財觀念，經常衝動購物、把薪水花光，因此擔心突然獲得鉅額財富反而會帶來問題。她希望未來能讓母親退休、買一棟舒適的房子改善全家生活，但在家人建立正確財務觀念前，暫時不打算公開中獎消息。

貼文曝光後吸引超過2300則留言討論，不少網友力挺她繼續保密，認為「知道的人越少越好」、「千萬別說出去」，否則很可能永遠不得安寧。也有理財專家指出，許多樂透得主最大的挑戰往往不是花錢，而是如何處理隨之而來的人際與家庭關係。

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