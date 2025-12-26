爽中8.8億樂透！加油站員工21歲退休現況曝

▲許多人都想靠著樂透一夜致富，但美國一位在1999年幸運獲得2800萬美元（約新台幣8.8億元）樂透的男子分享親身經驗，透露自己的遺憾與壓力。（示意圖／photoAC）

[NOWnews今日新聞] 許多人都想靠著樂透一夜致富，但美國一位在1999年幸運獲得2800萬美元（約新台幣8.8億元）樂透的男子分享親身經驗，當年中獎時他才21歲，中獎後他立即決定諮詢專業人士規劃理財，認為這是自己人生中最重要的決定，另外他也透露天降橫財後的壓力與遺憾。

根據《Business Insider》報導，1999 年時年僅21歲、還在加油站打工的舒茲（Timothy Schultz）贏得了2800萬美元的威力球（Powerball）大獎，一夜之間從基層勞工晉升千萬富豪，舒茲未落入多數樂透得主「散盡家財」的悲劇陷阱，而是靠著縝密的計畫規劃了長期的財富。

舒茲在受訪時坦言，「我那時感覺像握著一根魔杖，什麼都有可能，但我不想成為短短幾年內就破產的悲劇樂透得主的統計數字之一」。

為了避免財務失控，舒茲甚至在領到獎金之前，就立即開始諮詢財富管理專家，與理財顧問共同制定預算，釐清自己能負擔的消費額度以及贈與親友的上限。舒茲決定將資金投入保守的組合，主要投資於股票、債券與共同基金，目標是靠投資回報維持一輩子的生活。

除了投資，舒茲獲獎後買的第一樣東西是當時最新款的遊戲主機，那是他中獎前買不起的奢侈品。隨後，他也陸續幫助家人、買車、旅行，並重返校園研讀影視與廣播新聞相關科系，完成了他一直以來的夢想。

理財有道仍有遺憾與壓力

儘管財富無虞，舒茲在校園生活與人際社交中仍感到壓力。身邊的同學多在經濟上掙扎，讓他覺得自己有義務支付朋友們的旅行費用與餐費。他無奈地透露，許多人並不把中獎金額視為「辛苦賺來的錢」。甚至有家人直白地對他說，這筆錢是「白來的」，所以持續給予身邊的人金錢資助也是應該的，讓他承受不小壓力。

現在的舒茲過著規律的生活，專注於運動並經營自己的YouTube頻道與Podcast頻道，分享其他樂透得主的故事。舒茲表示，這些社群媒體雖有帶來收入，但自己主要仍是依靠當年獎金的投資收益在度日。

回首得獎以來的點點滴滴，舒茲表示對於整體財務管理只有一個小小的遺憾，那就是希望當年有拿錢去投資比特幣，「這是我唯一後悔的事情」。

