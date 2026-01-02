爽到猛踢椅座險車禍！女星後座激戰男友遭經紀人控訴：被逼看活春宮

記者蔡維歆／綜合報導

南韓人氣喜劇演員朴娜勑近日捲入與前經紀團隊的重大糾紛。（翻攝IG@wooju1025-horz）

韓國女諧星朴娜勑去（2025）年12月初被兩名離職經紀人爆料職場霸凌，包含要求他們24小時待命、拿酒杯砸傷人，更接連牽扯出違反《醫療法》的「打針阿姨」。沒想到2日又有勁爆發展，朴娜勑曾在經紀人開車載人的時候，直接在後座跟男朋友愛愛，甚至還搞到差點出嚴重車禍！

朴娜勑的豪宅竊案，卻意外牽扯出職場霸凌、非法醫療與多名知名藝人涉案的連環風暴。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

韓國媒體Channel A取得前經紀人去年12月18日向首爾市地方勞動廳江南分廳提交的申訴書，內文指稱，當經紀人在開車時，朴娜勑在後座與一名男子發生性行為，但由於車輛空間有限，無法動身離開，且在過程中，朴娜勑還多次踢前方駕駛座的椅背，產生交通事故的風險。

前經紀人控訴表示：「朴娜勑以雇主身分，強迫我們在視覺與聽覺上感受我們不願意面對的情況。」而申訴書已於去年12月18日提出給首爾地方勞動廳的江南分廳，據悉這個月勞動廳就會要求經紀人前往說明。不過朴娜勑對此目前暫無回應。

