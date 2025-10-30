爽吃五星級Buffet只要111元！普發1萬到手先衝台北萬豪
爽吃五星級Buffet居然只要111元！台北萬豪酒店趁著雙11與普發萬元商機，推出限時「1+1好食成雙」快閃優惠，從11月3日至11月17日集結館內3大餐廳與西華匯外賣，下殺54折起、最高現省超過1,500元，讓你花得聰明又吃得奢華。
被譽為「台北最美Semi-Buffet」的花園廚房「Garden Kitchen」，以玻璃屋花園景觀與豐富餐檯出名。
平日午間自助餐原價每人1,280元+10%，現在雙人同行第二人只要111元+10%，平均每人只要766元，就能享受澎湃海鮮、現烤火腿、德式豬腳、鹽烤鮭魚與國宴主廚設計的中式佳餚。甜點控最愛的「夢幻甜點檯」也無限量供應手作蛋糕、千層鬆餅、法式棒棒糖與哈根達斯冰淇淋。
想邊吃邊小酌，一樓「Lobby Lounge」晚上6點到9點，推出經典牛肉培根切達起司漢堡優惠，原價每份600元+10%，第二份只要111元+10%。
高空景觀餐廳「INGE’S Bar & Grill」則祭出蒜香奶油波士頓龍蝦「買一送一」，原價2,680元+10%，第二份加購價只要1,111元+10%，無論約會或慶祝都很超值。
此外，「西華匯」精選外賣小蛋糕系列活動期間每份只要111元，甜點控輕鬆收藏。趁著普發萬元與雙11檔期，把錢花在值得的地方，吃出雙倍幸福、雙倍划算！
Info
台北萬豪酒店
地址：台北市中山區樂群二路199號
訂位網站
