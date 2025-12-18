爽吃油花不是夢！農業部解鎖「美味基因」 豬肉口感大升級

畜試所說明，「油花」或「大理石紋」是肌肉中分布的肌內脂肪，肌內脂肪能在烹煮時融化，帶來多汁、軟嫩的口感與濃郁香氣，油花豐富的豬肉風味較佳，廣受消費者喜愛。（示意圖／本報系資料照）

豬肉的口感與油花有關，油花分布愈多愈柔嫩，為此農業部畜產試驗所研究團隊透過上千頭豬隻為樣本，找到3個能顯著影響油花的「美味基因標記」，未來養豬業者可以透過基因檢測挑選出最有潛力產下「油花」後代的優良種豬，讓消費者享受更美味的豬肉。

畜試所說明，「油花」或「大理石紋」是肌肉中分布的肌內脂肪，肌內脂肪能在烹煮時融化，帶來多汁、軟嫩的口感與濃郁香氣，油花豐富的豬肉風味較佳，廣受消費者喜愛，價格也相對較高，而如何穩定培育出帶有漂亮油花的豬隻，一直是產業欲突破的技術。

畜試所指出，透過與民間養豬企業合作，自2023年至2025年間，共收集1080頭達120公斤上市體重商用肉豬的第4至5肋里肌肉樣本。利用先進肉質分析儀精準測量每塊里肌肉的肌內脂肪，以基因檢測技術分析商用肉豬的DNA，經過龐大數據的比對與分析，研究團隊成功從7個影響里肌肉肌內脂肪的候選基因標記中，找到了3個能顯著影響肌內脂肪含量的「美味基因標記」。

研究顯示，帶有特定「基因標記組合」豬隻里肌肉的肌內脂肪含量從平均3.81％ 提升至4.46％。代表豬農可以透過像做健康檢查一樣的基因檢測，科學化地挑選出最有潛力產下「油花」後代的優良種豬。這種基因精準育種的模式，能確保產出的豬肉品質穩定，每一批都能達到消費者期待的高標準。

畜試所強調，該所未來將持續探索豬肌內脂肪基因標記研究，精準解鎖美味基因密碼，提供養豬業者精準選豬，也讓廣大消費者能品嚐到肉質更鮮美、風味更濃郁的國產優質豬肉。

