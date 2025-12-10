爽吃漢來海港、買甜點31筆全報公帳！前台南研考會主委夫妻涉貪遭起訴

前台南市研考會主委蒙志成涉貪遭起訴。本報資料照



前台南市研考會主委蒙志成今年6月遭控與妻子涉嫌不當使用特支費及公務車，原本兩人第一時間喊冤，後續卻被檢方查出，蒙志成夫婦不僅拿公費吃大餐、買知名伴手禮甜點，甚至連孩子的作業簿都想拿發票來核銷，行徑相當離譜，檢方今（12/10）依涉嫌貪污治罪條例、公務人員背信罪等罪將兩人起訴。

蒙志成是成功大學政治學系副教授，去年7月上任台南市研考會主委，然而他卻遭人檢舉，拿跟家人吃飯的發票核銷特支費，還將主管的公務車，私用載送家人，檢調出動上百名人員搜索，並查扣相關事證。蒙志成第一時間還喊冤「有人亂檢舉」，後續檢方認定他與妻子李女涉犯貪污治罪條例等罪嫌重大，分別以台幣50萬元、5萬元交保，並限制出海、出境，蒙志成也隨即向台南市政府請辭。

檢方調查，蒙志成去年7月至今年6月擔任研考會主委，每月可動支為民服務費3萬9700元，限用於研考業務招待與致贈，卻多次帶家人吃大餐，包括高檔牛排、漢來海港、韓式料理、麻辣鍋等，並以「研考業務餐敘」報銷27筆餐費約5萬3840元。此外，蒙妻李女會先在家族群組詢問市府統編，再到知名伴手禮店買波士頓派、千層蛋糕，還到書局買書，一共4筆合計3673元全報公帳。

同時，蒙志成透過旅行社以「為民服務費」買22張台糖長榮酒店自助餐券，雖已全數報公，仍拿出5張安排家人在酒店自助餐廳聚餐。諷刺的是，這些貪污行為，因蒙志成拿國小作業簿等學生文具發票去報公帳，被發現與研考業務無關才露餡，後來他緊急抽回單據未領到這筆109元，仍被列為貪汙未遂。

至於濫用公務車部分，南檢依差假紀錄、ETC資料與油耗計算認定，蒙志成去年9月開市府配發的轎車，從住處到嘉義火車站接家人再往雲林處理李女家屬喪事，又載家人到南紡購物中心用餐與逛街，行程都與研考公務無關，油錢與高速通行費約427元由市府負擔，構成公務員背信。

檢方指出，蒙志成夫妻倆不法取得或圖得金額約6萬2240元，其中5萬3840元餐費與3673元家用消費已實際核銷，再加上濫用公務車屬實，因此依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、違背法令圖利自己與他人、公務員背信及行使公務員登載不實文書等罪起訴。

檢方強調，基於兩人已自白且自始坦承不諱，犯後深表悔意，並已積極於偵查中繳回全數犯罪不法所得，加上他們所犯數罪的各次金額均小於5萬元以下，建請法官斟酌被告2人於審理中是否仍為認罪的表示，酌予量處適當之刑，以勵自新。

