爽啪國中少女！超商店員心虛問：才14歲，媽媽不擔心嗎？他慘賠10萬免囚

記者陳弘逸／台南報導

台南市吳姓超商店員，跟少女發生性行為，還問對方：「你才14歲，媽媽不擔心嗎」顯見明知，對方未成年，仍發生性行為挨告。（示意圖／PIXABAY）

台南市吳姓超商店員，在台南某連鎖超商工作期間，認識少女小花（化名），去年兩人發展成肉體關係，事後被女方母親得知此事，憤而報警提告；勘驗私下對話，內容提及「你才14歲，媽媽不擔心嗎」顯見明知，對方未成年，仍發生性行為；考量吳男認罪、無前科，又以10萬元達成和解，獲判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，吳姓超商店員，在台南某連鎖超商工作，因少女小花（化名）常前往光顧，兩人進而認識；2024年8月26日，相約到男方住處，發生肉體關係，事後女方母親得知此事，憤而報警提告。

當時小花出示，雙方私下對話，內容提及「我身高155、14y（意指：14歲）國二…」；當時吳男回「但你才14歲，媽媽不擔心嗎」；觸犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，遭依法起訴送辦。

偵審期間，吳男都坦承犯行，並以10萬元達成調解並給付完畢，法官考量，他無前科，素行尚可，因一時失慮犯案，認知尚無重大偏離，行為控制能力無異常，仍有改善可能。

法院審理後，將吳男依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處3個月有期徒刑。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

