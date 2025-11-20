爽啪失蹤少女「完事裸上身合照」警察就上門！他不認帳…下體DNA成鐵證

記者陳弘逸／新北報導

新北市周姓男子2年前在IG認識仍在讀國中的少女，去年把人帶回家發生性行為；因女方家人報失蹤，警察登門找人此案曝光。(示意圖／PIXABAY）

新北市周姓男子2年前在IG認識仍在讀國中的少女小花（化名），去年把人帶回家發生性行為；因女方家人報失蹤，警察登門找人此案曝光。事後周男否認犯行，還說在家習慣只穿一條內褲，才會跟他拍裸上身的合照。但小花下體驗出男方DNA，她也證稱兩人有發生關係，因此法官未採信周男說詞，依法判10個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，周男2023年底透過IG認識仍在讀國中的少女小花（化名），進而交往，2024年1月20日晚上7時許，男方把女方帶回住處發生性行為，但她家人通報失蹤，警方登門，此案曝光。

周男坦承有帶小花回家，但否認發生關係，還辯稱，是少女想到我家玩兔子，自己在家都習慣穿一條內褲，她突然進房問「要不要合照」，所以拍下他沒穿上衣的合照，未料，不到半小時警察就登門，稱少女的家人通報失蹤。

周男還說，不知這些情況，也很意外，不知道少女實際年齡，且她可能去廁所用一些有的沒的，家裡很多東西都有我的指紋，否認發生性行為。

小花證稱，交往期間，就表明年紀是14、15歲，姑姑也曾打電話警告此事，也提及實際年齡，去男方住處時，也有發生性行為。依據驗傷報告，女方下體驗出周男DNA，因此，不採信他的說詞。

法官認為，周男未克制己身情慾衝動犯案，對少女身心健全、人格發展造成不良影響，又否認犯行，沒達成和解或賠償，審理後，將他依對14歲以上未滿16歲之少女性交罪，判處10個月有期徒刑，可上訴。

