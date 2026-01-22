爽啪女國中生「車震完再上摩鐵」海軍中士遭部隊汰除…等入監改吃牢飯

記者陳弘逸／高雄報導

海軍中士跟女國中生交往，至少3度發生性行為，來利誘女方拍性影像遭依法判刑。（示意圖／PIXABAY）

高雄朱姓海軍中士2年前跟未滿14歲少女小花（化名）交往，明知對方未成年，仍跟少女2度車震還上摩鐵開房，甚至利誘她拍攝裸露胸部的性影像；事後朱男挨告也因案遭部隊汰除退伍，他雖自首認罪，但女方家屬不願接受調解，被依現役軍人犯對於未滿十四歲之女子為性交罪，共3罪，及引誘使少年自行拍攝性影像罪分別判刑。

判決指出，朱姓海軍中士，為現役軍人，2023年跟未滿14歲少女小花（化名）認識並成為男女朋友，兩人交往期間，曾2度在車上發生性行為，還曾到汽車旅館開房；甚至還引誘女方拍攝裸露胸部的性影像。

事後兩人感情生變，朱男挨告，涉犯刑法第227條第1項之現役軍人對於未滿14歲之女子為性交罪遭送辦，他也因案於2024年2月24日遭部隊汰除退伍。

法官認為，朱男為滿足自身性慾，接連要求跟少女小花發生性關係，還要求拍攝性影像，雖犯後自首，審理期間表示願意調解，但少女家屬不願意調解，導致無法和解與賠償。

法院考量，朱男犯意各別、行為互異，予以分論併罰，審理後，分別依現役軍人犯對於未滿十四歲之女子為性交罪，共3罪；引誘使少年自行拍攝性影像罪，各處1年7個月至1年9個月不等的有期徒刑，並沒收扣案手機，可上訴。

