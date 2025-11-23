



總統賴清德日前喊今年經濟成長率逾5%，贏日、美、中國，還酸馬政府時代台股才8千點，現在最高2萬8千多點了，不少人卻無感。針對韓國女團TWICE、台籍成員周子瑜首度在家鄉開唱，賴清德藉此吹捧政績，他表示「許多人不僅有錢、又有閒，可以買演唱會的門票」，不食人間煙火，引發網友撻伐。

PTT鄉民嘲諷，「周子瑜快道歉阿」、「那沒錢又沒閒的算哪裡人」、「買得起一張票就定義成有錢，可見民進黨執政經濟差」、「買不起房子，只能小確幸買演唱會門票，當賴導口中的有錢人」、「有錢又有閒，一起做功德」、「詐騙集團：台灣人民是有錢有閒的盤子」、「工時亞洲第二高，薪資中位數3萬7」、「自我感覺良好的草包」、「炒股炒房有錢又有閒沒錯啊」、「窮到只能參加這種小確幸」。



更多新聞推薦

● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉