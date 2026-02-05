爽放整月特休！有人2月完全不上班 網友驚：這招太猛

今年2月工作天數僅約14天，有勞工集中請假實現「整月不上班」的請假策略。（示意圖／Pixabay）

今年2月僅有28天，扣除春節、228連假及例行週休二日後，實際工作日僅約14天。有勞工選擇在此期間將全年特別休假（特休）一次請盡，達成「整月不進公司」的效果，相關經驗在社群平台上曝光後，引發兩派上班族熱烈討論。

有民眾在Threads平台指出，公司一名同事選擇將今年度的特休全數集中請在2月，因此從1月30日上完班後，直至3月2日才再度回到職場。他感嘆這樣的安排「真的別說多讚了」，形容對方等同於避開整個2月的工時安排。

此貼文隨即掀起網路熱議。有不少人對此做法表示欽佩與羨慕，認為是精算休假制度下的聰明策略。有留言寫道：「我也想這樣，但怕主管臉色不好看，還是平均放比較保險」、「明年我也來排看看」。另有網友分享極端案例表示，曾見過有人一次請完31天特休，再加上結婚假、產後假與留職停薪，整整休息6年才重返職場，令人嘆為觀止。

不過，另一派網友則持反面觀點，認為年初就將假期一次用盡，可能導致接下來幾個月無假可請、工作壓力更重。「才2月，後面都沒假太辛苦」、「我不喜歡一次放太長，收假後會更難進入狀態」、「寧願分散休，比較平衡」等看法在留言區中也頗具聲量。

針對有網友提出「特休是否能集中請假」的疑問，有律師也在留言中解釋，依《勞動基準法》規定，勞工原則上可指定特休使用日期，但雇主若因營運有急迫性需求，可與勞工協商調整請假安排。因此，只要雇主同意，將特休集中使用並不違法，仍應依企業實際狀況彈性運作。

這起請假安排的分享不僅引發職場話題，也反映出台灣勞工對假期安排與工作彈性的重視。如何在有限的假期中取得休息與效率間的平衡，仍是上班族每年面對的重要課題。

