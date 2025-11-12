爽放2天颱風假 鳳凰颱風減弱、澎湖脫離暴風圈
輕颱鳳凰暴風圈12日凌晨已接觸台灣南部陸地，強度持續減弱，一早9時許，中央氣象署就宣布陸上警戒部分由於暴風範圍已經縮減了，雲林和澎湖都已經脫離暴風圈範圍，澎湖鳳凰颱風災害應變中心下午2時也降改為2級開設，等於讓澎湖繼昨天之後，未傳出重大災情，且今天又繼續爽賺一天颱風假。
澎湖縣長陳光復12日上午赴鳳凰颱風災害應變中心視察並聽取防颱整備工作簡報時強調，基於維護鄉親生命財產安全為首要考量，全縣11、12日停止上班上課，民眾的生命絕不容許任何風險。也呼籲颱風尚未遠離，仍請鄉親做好因應，注意安全。
他說，澎湖地區受到鳳凰颱風及其外圍環流及東北季風影響，觀測到平均風力9級、強陣風11級的惡劣天氣，完全符合「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課的標準。
澎湖縣政府中午指出，目前澎湖縣最大風速為8至9級，最大陣風為11至12級（湖西、西嶼、望安及七美），3日來累積雨量以七美25.5毫米為最多，預估澎湖下午可能有較明顯的雨勢，未來24小時將有50-100mm降雨量，請民眾留意短延時強降雨造成的沿海低窪地區積淹水災害。同時，由於浪高達4.2公尺且伴隨長浪，請勿前往海邊觀浪、鈞魚。
而澎湖對外交通，海運到今天已停航第3天，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，12日全日澎湖往台灣本島航線、金門航線及七美航線的航班全部取消，形同「關島」。澎湖航空站表示，12日原提供運量，取消班次合計共40航班（其中澎湖往台北11航班、澎湖往台中9航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄14航班、澎湖往金門1航班、澎湖往七美1航班），受影響訂位旅客共有1,441人。
至於日前，連接鳥嶼與本島的海底輸水管破裂，致民生用水受到影響，陳光復也促請自來水公司加快腳步，在颱風過後，海象穩定時，儘速搶修，以恢復當地居民的正常供水，並確保水資源供應的穩定性。
