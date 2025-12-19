爽放65天超長寒假！台大、政大等8校明開始放

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

許多學生會趁著寒假期間出遊，而部分大學今年將迎來有史以來最長的寒假，包括台大等8所大學，因為一學期改成16周的關係，自下周一（22）就開始放寒假，假期長達65天，長度甚至超過中小學的暑假。

台大等8所大學，自下周一（22）就開始放寒假，假期長達65天，長度甚至超過中小學的暑假。（圖／國立台灣大學官網）

根據教育部今年7月所修正的「各級學校學生學年學期假期辦法」，全台一共有12所國立大學於114學年實施一學期16周制度。其中，台灣大學、台師範大學、台灣科技大學更是自2022年開始將一學期改為16週，隨後其他所大學也開始跟進，包括清華大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、台北大學、中興大學、暨南大學、中山大學及屏東大學。

而目前台灣大學、台師範大學、台灣科技大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、屏東大學等8所學校，因為本學期提早一周開學，因此16週課程已在昨（18）日正式結束，自下周一（22日）就正式開始放寒假，預計明年2月23日開學，足足有65的假期，成為史上最長的寒假。

教育部指出，在今年的10月30日及11月27日召開的學校諮詢會議中達成共識，為了因應寒暑假時間增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元學習方式，持續提供給學生充足的學習資源。



