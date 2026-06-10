爽缺？照顧黑天鵝「時薪600元」？北市動物園急澄清：詐騙陷阱！

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生活中心／實習編輯林子薰

Threads上流傳北市動物園招募「黑天鵝照護員」的貼文，低工時、高報酬的待遇引發網友質疑。（示意圖／資料照）

近日社群平台流傳一則「黑天鵝照護員」的徵才訊息，內容宣稱工作地點就在台北市立動物園，不僅工時短，每日工作時長不超過4小時，時薪更高達600元，引發不少網友關注。

該則徵才貼文聲稱招募兼職照護人員，工作內容包括「餵食黑天鵝、觀察健康狀況、維護活動環境及整理飼料與日常用品等」，看似相當完整，卻暗藏玄機。貼文附上的報名表單除了要求填寫年齡、職業、居住地等個資外，還必須加入指定的LINE帳號等待通知，讓不少網友覺得很奇怪。

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由於工作條件優渥、徵才方式又與一般公部門招募程序不太一樣，相關貼文曝光後迅速引發討論。不少網友留言質疑真實性，認為高薪、低工時加上要求提供個資並加入通訊軟體帳號，皆符合常見「網路詐騙」特徵。

對此，台北市立動物園立即透過發布聲明，指出網路流傳的「黑天鵝照護員」招募資訊並非由園方發布，提醒民眾切勿輕信來路不明的徵才訊息。園方表示，若有正式徵才訊息，皆會透過官方網站及相關政府就業平台公告，不會以非正式管道蒐集個人資料。

園方也提醒，近年網路上出現不少假借徵才、活動報名或動物相關話題進行的詐騙手法，甚至利用AI生成影像混淆視聽的案例。民眾若接獲類似訊息，應先查證資訊來源，避免因一時疏忽而洩漏個資或遭受財務損失。

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