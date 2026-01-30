爽身粉竟暗藏致癌「隱形殺手」？皮膚科醫建議「1物品」代替爽身粉

2025年10月，一項震撼美國的判決再度引發對爽身粉安全性的關注。洛杉磯陪審團裁定，嬌生公司須賠償9.66億美元給一名因長期使用爽身粉，而罹患間皮瘤離世的88歲女性家屬，該公司目前仍面臨超過6.7萬起類似訴訟，也讓爽身粉的潛在風險再次成為社會關注焦點。《優活健康網》特摘皮膚科醫師的專業分享，帶讀者深入了解爽身粉的致癌爭議與使用風險。







爽身粉的安全爭議核心在於滑石粉可能遭到石綿污染，滑石是一種天然礦物，常被研磨成細粉用於吸收濕氣，但在地質結構中，滑石礦床往往與石綿礦層相鄰或混雜；倘若開採與製造過程品質管控不夠嚴謹，最終產品就可能含有微量石綿纖維。

奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科醫師鄭百珊說明，石綿已被世界衛生組織與國際癌症研究機構列為「第一類致癌物」（表示有充分的人類致癌證據），當含石綿的粉塵被吸入肺部或接觸黏膜組織，這些細小纖維會引發慢性發炎反應，經過多年的潛伏期後，可能演變成間皮瘤這種罕見但致命的癌症。

除了間皮瘤，長期暴露於石綿也可能導致卵巢癌、肺癌、喉癌等。雖然石綿是已知致癌物，但爽身粉內的滑石粉是否會導致罹癌尚無定論。鄭百珊表示，本於預防性原則，許多爽身粉也從滑石粉配方產品，改用植物澱粉替代；但即使已經使用植物澱粉來取代滑石粉，仍並不提倡常態性使用，因為雖然可以減少石綿暴露的致癌風險，但植物澱粉很容易吸水結塊，存放環境不良容易有細菌、黴菌滋生的問題。





鄭百珊建議，在嬰幼兒身上使用任何粉狀產品時都要特別小心避開口鼻，因為細微粉塵可能刺激呼吸道，最理想的保持乾爽方式是在換尿布後讓皮膚自然風乾，或使用適當的護膚乳液取代爽身粉；成人則改穿透氣棉質內衣褲並保持乾爽，既能預防潮濕悶熱也更加安全。

如果真的需要使用到爽身粉，則建議優先考慮玉米澱粉、木薯粉等植物澱粉，用植物澱粉取代滑石粉就能避免暴露在可能含有石綿的風險之下。如皮膚在適當照護下仍出現紅疹，建議尋求皮膚專科醫師的診治才是最好的方式。

若曾長期使用滑石粉產品也不必過度驚慌，鄭百珊指出間皮瘤發生率並不高，但如果出現持續性呼吸困難、不明原因的胸痛、慢性乾咳或腹部腫脹等，還是建議就醫檢查。選購個人護理用品時，仔細閱讀成分標示、選擇信譽良好的品牌，就是守護自己和家人健康的第一步。









