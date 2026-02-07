爽載短裙黑絲妹出遊！金髮男拒檢被拖下車慘了 無照毒駕+搜出喪屍煙彈

記者林盈君／新北報導

本月5日，43歲陸姓男子駕車載著32歲游姓女友，行經新北市石門區台2線時，遇到警方攔檢，未料陸男竟拒檢拒開門，還將車門反鎖，雙方一陣對峙，直到支援警力到場，陸男才乖乖開門受檢。員警在車上查獲「喪屍煙彈」依托咪酯、安非他命等毒品，離譜的是，陸男還涉嫌毒駕，警訊後，依毒品、公共危險等罪，將這對毒鴛鴦移送法辦。

毒鴛鴦拒不下車受檢，遭大批警力包圍，最終依法送辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，5日晚間，金山警分局石門分駐所，正在台2線29.2公里處石門路段，執行路檢勤務。陸男駕車經過被攔檢，他先是假意配合，將車子熄火，卻立即反鎖車門，也不下車，所幸支援警力趕抵、包圍汽車，陸男才乖乖開門，隨即被員警拖下車壓制。警方在陸男車上，查獲安非他命4包、「喪屍煙彈」4顆；游女身上起獲安非他命吸食器、「喪屍煙彈」1顆。

從曝光的密錄器可以看到，當時員警要求陸男受檢，但陸男卻遲遲不下車，卻被眼尖員警發現，旁邊的游女持有「喪屍煙彈」，大聲要求2人下車受檢，不然只好破窗逮人，陸男才打開車門。警方調查發現，陸男不僅持有毒品，甚至無照駕駛，且其神情恍惚，唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，陸男才坦承毒駕。警方針對毒駕部分，依據違反《道路交通管理處罰條例》告發，訊後依毒品、公共危險等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

