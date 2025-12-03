爽領普發一萬還嗆台灣！中配若瑜道歉 許智傑酸：只能說臉皮很厚

記者楊士誼／台北報導

中配若瑜日前最近發布領取普發1萬元的影片，笑喊「只來台灣4個月也能領」，但網友留言「領了錢就要承認中華民國是國家」卻被回嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」引發抨擊，若瑜則發道歉信，稱自己的態度非常不好，回應留言時沒有謹言慎行。民進黨立委許智傑今（3）日直言，法律對她無可奈何，只能說臉皮很厚。

來自四川、剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」發布了領取普發萬元現金的影片，底下網友留言「領了一萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷」，若瑜卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，相關言論引起抨擊。

廣告 廣告

事發數日後，若瑜透過YouTube頻道發布道歉信，表示「我已深深意識到自己不經腦子的言論，為熱愛這片土地的人們帶來的傷害有多大」。若瑜表示，初衷是想為符合領取普發一萬資格的中國人做領取教學，「此時不知道這個錢是源於廣大台灣人民的納稅錢，因此覺得很新穎，同時也很開心，因為在大陸沒有體驗過，所以全視頻我也是呈現一個不確定狀態去試拍」。

若瑜稱「我這裡承認此刻我的態度非常的不好，回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果直接連累在台生活的其他陸配和影響兩岸人民感情，我非常後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起」，但道歉信反而使網友更加氣憤，直言「台灣政府應該好好徹底查查所有中配了！感覺好多中配都是來執行統戰任務的！」

許智傑透過自錄影片表示，要領台灣的錢，卻又不認同中華民國台灣，這種少數中國配偶一定存在，法律對她也無可奈何，「我們只能說她臉皮很厚、不分善惡」。許智傑也認為，有許多中配是認同台灣的，因為台灣是自由民主多元的國家，比中共獨裁國家要好太多了。

更多三立新聞網報導

她狠批藍白「渣」想拿免費麵包裝傻 輕易出賣對蔣家和中華民國的愛情

才來台灣4個月「爽領普發1萬」還嗆台灣人 中配若瑜道歉網更怒了

中共不認舊金山和約！日本人貼心笑曝憲法：台灣回歸日本可續用繁體中文

「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣

