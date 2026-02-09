爽領30萬年終卻不審近9兆預算 公督盟痛批藍白「獻媚」中共

民團公督盟今(9)早偕台灣激進、時代力量、綠黨和小民參政歐巴桑聯盟等政黨共同召開記者會，譴責立院爽領年終、怠惰審議總預算案。(記者方賓照攝)

〔記者陳治程／台北報導〕立法院新會期本月春節後開議，攸關中央政府運作的年度總預算等至今仍未付委審查、已逾164天，立法院長韓國瑜也表態將面諫總統及各院首長化解僵局；對此，民團公督盟及台灣基進、時代力量等小黨今召開記者會，譴責立委爽領高薪年終卻不審總預算，嚴正呼籲朝野應速再協商，別欠全台欠過年。

公督盟理事長謝東儒指出，他看見日本眾議院選舉後相當感慨，不只是行政院年度總預算持續卡關，而造成此景的國民黨、民眾黨兩黨，卻仍將立法院當成行政院，更反諷國民黨嘲笑民進黨只會選舉，卻連人民民生、國安的基本需要都無法滿足，呼籲兩黨回歸理性，別讓國家預算在政黨鬥爭間淪為犧牲品。

針對行政院1.25兆國防特別條例草案，中台灣教授協會理事長楊聰榮強調，此刻情勢千載難逢，我國如今有大好機會籌獲合適武器，一旦錯過「這樣的後果任何一個政黨都無法承擔」；台灣基進秘書長馬依翔則說，審查預算是國會天職，不該拿軍人加薪來交換談判。他批評，藍白一邊喊照顧軍人一邊擋國防預算，這不只是消費軍人，更是歧視「軍人都沒念書、都是大老粗」，這種政治操作，國軍弟兄都看在眼裡。

綠黨召集人甘崇緯諷刺，當各國積極搶算力發展AI建設時，怠惰審議的藍白黨團卻強迫政府按下「暫停鍵」；小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉示警，政府年度總預算未審看似對人民無害，實則像「溫水煮青蛙」般有著深遠影響，對比不審總預算的立法院經費照編、還比去年多1.8億的情形，呼籲韓院長苦民所苦，盡速解決朝野分歧。

公督盟執行長張宏林重申，至今被擋的3兆中央總預算、近6兆的國營事業預算，「沒有一塊錢跟民生無關」，痛批領了月薪、年終的國會立委，卻多次不審議案、置預算而不顧，罔顧全台2300萬人民感受，呼籲各界挺身拒絕瀆職的在野黨，讓台灣繼續向前進。

