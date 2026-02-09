「爽領30萬年終」風波延燒！民眾黨反轟公督盟

民眾黨團9日批評，曾經自詡為「監督國會」的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織。（民眾黨團提供）

中央政府總預算、行政院版1.25兆國防特別條例持續卡在立法院，公督盟與時代力量、台灣基進、台灣綠黨、社會民主黨，以及小民參政歐巴桑聯盟今（9日）舉辦記者會，批評兩黨擺爛不審預算卻照領30萬年終獎金，根本是「薪水小偷」。對此，民眾黨立院黨團反批，公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起。

針對公民監督國會聯盟與小黨9日上午召開「立委爽領30萬年終，全民9兆預算慘遭『欠過年』」記者會，民眾黨立院黨團中午批評，「公督盟到底是什麼團體？」曾自詡為「監督國會」的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織，「他們出現根本的認知錯誤，完全不了解民主的本質是權力必須接受持續而公開的監督，而非一味護航」。

民眾黨團提及，公督盟打著監督立委的旗號成立，口口聲聲要「淘汰不適任立委」、「提升人民民主素養」、「讓民主向下紮根」，然而近年來，核心成員與幹部卻甘願淪為民進黨的附隨組織與政治打手，披著公民團體的外衣召開記者會，但說出口的每一句話，卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責。

民眾黨團指出，從本屆立法院第一會期開始，公督盟便全力反對國會改革，反對台灣的立委能比照民主先進國家國會議員，擁有合法、制度化的官員監督工具與職權，「公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起」。

民眾黨團提及，英國史學家艾克頓的格言「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」，顯見權力分立對於保障自由和防止權力濫用至關重要，當權力不受權力制衡，就必然走向濫權；但公督盟不只反對制衡，還將一切監督行為妖魔化，幫執政黨築起「不准監督」的防火牆。

民眾黨團說，更荒謬的是，公督盟早已拋棄公民團體應有的中立與自制，執行長張宏林等人，直接在民進黨發動「大罷免」期間站上政治舞台為民進黨助選；當民進黨最終以32比0被民意狠狠打臉、全面潰敗時，公督盟馬上無恥的轉頭裝作「船過水無痕」，彷彿一切與它們無關，彷彿它們還有一絲公正性，「公督盟就是讓台灣的公共空間被謊言政治佔據的共犯」。

民眾黨團批評，今日公督盟再召開記者會，配合民進黨散布「在野黨不審預算、當薪水小偷」的說法，彷彿它們對台灣最基本的民主程序與憲政分工毫無基本認識，卻不敢問「為何執政黨可以違法亂紀、違反法律授權亂編預算？」、「為何立法院三讀通過《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，為辛苦的軍警消爭取合理待遇後，行政部門竟敢公然拒絕執行？」

民眾黨團稱，對於民進黨政府公然踐踏法治國原則的行徑，公督盟從理事長謝東儒、執行長張宏林，到一票「黨派代表」集體噤聲、裝聾作啞，公督盟高舉的民主根本是反民主，公督盟自稱公民卻背棄公民，忙著幫執政黨用假訊息混淆視聽，還要求在野黨和人民像他們一樣曚眼裝瞎，無腦護航。

最後，民眾黨團質疑，「一個被民意反覆打臉的公民團體還能代表誰？這是這篇文章一開始提出的問題，也是答案。」

