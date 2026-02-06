爽！尾牙中獎＋好彩頭 女子刮中台東今年首張百萬刮刮樂

台東彩券業者賴萬成獲友人贈送白玉蘿蔔，為店裡添好運。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市博愛路彩券行傳出喜訊，開出台東今年第1張「百萬刮刮樂」大獎！1名在台北工作的女子返鄉探親，憑著尾牙中獎的好運，與家人集資購買2000元刮刮樂，竟幸運刮中100萬元。巧合的是，店家門口剛好擺放著友人送來的5顆「白玉蘿蔔」，這份物理上的「好彩頭」讓業者與客人都嘖嘖稱奇。這也是該店第十次開出百萬獎項，現場喜氣洋洋，業者更興奮放鞭炮慶祝。

彩券行業者賴萬成表示，日前有位朋友去關山參加一年一度拔蘿蔔活動，回市區後送給他5顆象徵好運的白玉蘿蔔。沒想到蘿蔔才剛進店，隨後就有1位小姐上門，表示自己在台北公司尾牙剛抽中1萬元現金，想回台東與家人集資拚手氣。結果運氣真的擋不住，真的中了百萬大獎。

台東一家彩券行開出百萬刮刮樂。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

賴萬成笑稱，這幾顆白玉蘿蔔原本打算下鍋料理，現在刮出大獎反而捨不得吃，要繼續放在店裡讓客人「旺下去」。

