爽！這是開始而已 網路留言恐嚇公眾男子被訴

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北捷運19日晚間發生張文隨機殺人案，林姓男子竟在臉書「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言，發布「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」等言論，台北地檢署偵查後，今（31）日將林男依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，並建議法院從重量刑。

檢方起訴指出，林姓男子明知114年12月19日晚間，另有兇嫌在台北市捷運台北車站及中山區南西商圈丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞 社會治安，社會大眾均惶恐不安。

林男竟仍於同日22時許，基於恐嚇公眾、恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪之犯意， 使用社群軟體臉書在他人張貼之「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區，發布「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只是開始＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論，煽惑他人以利刃行兇，並以上開加害他人生命、身體之言論，恫嚇社會大眾及瀏覽該篇貼文之臉書用戶，致生危害於安全。

北檢於12月26日獲報林男涉嫌在網路社群媒體臉書留言恐嚇公眾等案件，即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員檢察官劉星汝指揮台北市刑大積極偵辦， 並於12月29日指揮警方拘提林男到案，查扣相關事證，釐清案情，於今天迅速偵查終結，提起公訴。

檢察官審酌被告為具成熟智識之成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人之苦難，而使用網際網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安之情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論之人群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

