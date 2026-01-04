牆上年曆被嫌沒用？ 大票人反駁「辦公室、家中超搶手」：一本難求

許多民眾認為，家中的年曆、月曆方便記事，還能讓全家人都了解其他人的行程安排。（示意圖／photoAC）

現在智慧型手機愈發普及，不少人習慣用手機的行事曆、備忘錄記事，就有一名網友直言，雖然家裡牆上掛著年曆、月曆，但於他而言已經「沒用途」了，更質疑「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？」文章一出，許多人紛紛留言反駁「這個需求的人很多，現在是一本難求」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手」。

這名網友在Threads發文表示，許多人家裡牆上似乎會掛著年曆、月曆或日立，「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？」

貼文曝光後，許多鄉民便在底下留言，「自己不需要，不代表別人都不需要。這個需求的人很多，現在是一本難求」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手 ，以後只會越來越稀少，因為廠商開始不送了」、「之前收到轉送別人還有剩，今年是缺到很搶手」、「我都還要跟人要，越來越少看到了」、「抬頭看一眼就知道的東西，為什麼要低頭滑手機」、「你自己用不到，不代表別人不需要好嗎，我都買流浪狗基金會的，每個月都有不同的狗狗貓貓照片可以療癒身心」。

也有人指出，「家裡老人是拿來紀錄哪天回診幾號與拿處方簽的日子」、「家庭記事很好用，誰誰誰今天要幹嘛，預定行程，尤其有小孩」、「年輕人拿來幫老人紀錄回診的日期」、「還有記錄拜祖先的日子」、「日曆，更好用！可以釘回診單，更大的寫字空間備忘，還能拿來墊桌上吃飯吐骨頭渣」、「有時候回家找不到人，還去看一下日曆抓他們的行程」、「寫出來的好處是全家都看得到，互相提醒」、「老公值班，小孩上課，安排活動寫在上面，全家人都知道行程」、「掛在一樓提醒全家人」。

還有人分享，「記下即將到來的日子，以前小時候有出一天撕一張那種，背面還可以拿來塗鴉畫畫」、「辦公室桌曆月曆根本超好用，抬頭就可以看到哪天要幹嘛，公司的事或是要請假要做什麼，通通寫上去」、「你知道我們業務每年花上萬元買這些，送完客戶還打來要的時候我們有多慌嗎？」、「對我來說算是一種文化象徵～覺得有些東西就是會一直流傳下去，新的一年就覺得要換新的一個，某種儀式感吧」。

