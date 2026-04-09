將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【看見泰國 VisionThai】泰國巴吞他尼府(Pathum Thani) 5日凌晨發生駭人情殺案，30歲中國籍學生Danzeng Pingcuo涉嫌在宿舍內刺殺21歲泰籍女友納塔妮查(Nattanicha)，並在牆上用血寫下多行英文訊息後，於凌晨1時30分跳樓身亡。 警方上午10時30分在死者房間浴室發現女方全身赤裸的遺體，頸部、頭部、胸部及手臂均有嚴重刺傷。

鄰居驚見全身是血男子敲門 15分鐘後墜樓

根據泰國媒體Amarin TV報導，警方接獲報案後趕抵位於Rangsit Phirom宿舍的案發現場，發現男方陳屍在兩棟建築間的通道，兩側手腕均有深長割傷。鄰居心有餘悸地表示，男子在墜樓前約15分鐘曾全身是血前來敲門，嚇得他趕緊關門報警。

廣告 廣告

牆上血書！中國學生殺泰籍女友後墜樓 監視器曝詭異時間軸（來源：Amarin TV）

警方隨後進入男子位於8樓的房間搜查，在浴室內發現女方遺體。死者納塔妮查來自烏泰他尼府(Uthai Thani)，當時全身赤裸，頸部、頭部、胸部及手臂均有嚴重刺傷。法醫初步估計，女方死亡時間應在8至24小時之前。

牆上血字寫「我真的很努力了」 刀具遺留現場

現場發現一把沾滿血跡的尖刀遺留在桌上，更令人毛骨悚然的是，牆壁和浴室牆面上有用血寫下的多行英文訊息。根據報導，血字內容包括「善良萬歲！！！」（Kindness wins!!!）、「多點理解，不只是為了錢」(More understanding not just money)、「我曾經過著平靜生活，我真的很努力了」(I used to live a peaceful life, I really tried hard) 等字句。

牆上血書！中國學生殺泰籍女友後墜樓 監視器曝詭異時間軸（來源：Amarin TV）

兩人為曼谷大學同學 監視器還原詭異時間軸

調查顯示，兩人均為曼谷大學(Bangkok University)人文學院一年級學生，且為情侶關係。友人透露，男方近期一直試圖挽回出現裂痕的感情。一名住在隔壁的中國籍留學生也證實,約兩週前曾聽到房間內傳出激烈的電話爭吵聲。

警方調閱監視器發現，4日晚間8時44分，女方最後一次進入房間後就再也沒有出來。凌晨1時59分，男方換了一套衣服離開房間，褲子上有明顯血跡。凌晨2時06分男方返回房間，之後再也沒有人進出，直到警方凌晨3時10分抵達現場。

牆上血書！中國學生殺泰籍女友後墜樓 監視器曝詭異時間軸（來源：Amarin TV）

警方初步研判，兩人因感情糾紛發生激烈爭吵，男方持刀殺害女友後，用刀割傷自己手腕並用血在牆上寫下訊息，最後選擇跳樓輕生。目前遺體已送往法政大學醫院法醫研究所進行詳細解剖，以釐清確切死因。

核稿：陳韋如

封面來源：Amarin TV

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國4月起嚴格執法10項交通違規！

手機熱點慘遭性侵！普吉司機強拉烏克蘭女上車 認罪驗毒陽性

