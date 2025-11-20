牆上香蕉爆紅！藝術家作品「18K金馬桶」真的可用 富比拍賣會成交天價曝

曾因牆上香蕉爆紅，義大利藝術家卡特蘭作品「18K金馬桶」真的可用，紐約富比拍賣會成交天價曝光。圖／取自東方IC

義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）曾以作品「牆上香蕉（Comedian）」紅遍世界各地，2016年他又製作2座「18K金馬桶」，一個重達101公斤，其中一個本（11）月在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上已被買走，成交金額高達1210萬美元（折合台幣約3.77億元）。

根據《紐約郵報》報導，義大利藝術家莫里吉奧．卡特蘭（Maurizio Cattelan）於2016年創作的兩座18K純金馬桶之一，日前在蘇富比拍賣會亮相，作品名為《美國》（America），起標價約1000萬美元（約新台幣3.15億元），最終由一位匿名收藏家以1210萬美元（約新台幣3.77億元）買下。這件純金馬桶在拍賣前已率先展出，雖具備與一般馬桶相同的功能，可使用、可沖水，但現場禁止民眾實際體驗。

卡特蘭的其中一個曠世巨作「18K純金馬桶」，以1210萬美元（約新台幣3.77億元）被買走。圖／取自東方IC

卡特蘭指出，作品旨在諷刺美國社會的極端貧富差距。圖／取自東方IC

卡特蘭指出，作品旨在諷刺美國社會的極端貧富差距，「無論你吃的是200美元的午餐，還是2美元的熱狗，最後在廁所裡都是一樣的。」他進一步解釋，將「無價之物」置於「最卑微、最必要的場所」，是為凸顯藝術的崇高象徵與日常生活功能間的微妙張力，蘇富比則形容這座馬桶，是「對藝術創作與商品價值衝突的尖銳評論」。

卡特蘭創作的另一座黃金馬桶曾短暫於紐約古根漢美術館展出，甚至因美國總統川普向館方提出借展要求，一度成為話題。然而，該作品後來到英國布倫海姆宮展覽期間遭竊，警方推測可能已被熔解，至今仍下落不明。卡特蘭最知名的作品還包括將香蕉以膠帶貼在牆上的《喜劇演員》，曾拍出600萬美元（約新台幣1.89億元）高價，再次證明他在藝術界引發爭議與話題的獨特能量。

卡特蘭創作的另一座黃金馬桶曾短暫於紐約古根漢美術館展出，不過該作品後來已遭竊。圖／取自東方IC



