一牆之隔！高雄第二監獄旁…露天車棚「擺1物」爆炸：燒剩骨架

記者簡榮良／高雄報導

好險是在戶外！與高雄燕巢區第二監獄「僅一牆之隔」的民宅，昨（7）日下午13時許發生火警，消防出動3車6人前往灌救，現場為露天車棚燃燒2部微型電動二輪車，火勢一度竄升一樓高，撲滅後剩焦黑骨架，屋主外出接獲消息趕緊返家，所幸無人受傷。

正德新村,高雄燕巢區,民宅,車棚,火警,電動二輪車（圖／翻攝畫面）

昨日下午13時42分，消防接獲鄰居報案，指稱燕巢區正德新村機車火警，立即出動3車6人前往搶救，疑似電池爆炸起火，燒毀2部微型電動二輪車，位置在民宅前院子、露天車棚，火勢於13時58分撲滅，無人員受傷受困。

火警地點較敏感，因為距離高雄第二監獄只有一牆之隔，所幸未波及房屋，詳細起火原因有待火調科調查釐清。

火警地點較敏感，因為距離高雄第二監獄只有一牆之隔。（圖／翻攝畫面）

