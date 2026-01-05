牆倒眾人推…馬杜洛被捕引渡美國受審 瑞士更狠 「出手凍結資產」

國際中心／洪正達報導

美國經過數月縝密的策劃下活捉委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，瞬間引發全球震撼，然而牆倒眾人推、樹倒猢猻散；然而被稱為避險天堂瑞士也宣布，即日起凍結馬杜洛及相關人士在瑞士的所有資產。

據了解，在馬杜洛被捕後，瑞士聯邦委員會5日發出最新聲明，表示此次凍結資產並不包含委國現任官員，但未來若經司法審判確認資產來源非法，瑞士會確保資金最終能使用在改善該國內政，依照目前的情勢，不法所得無法從瑞士轉出，因此依《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》（FIAA）將馬杜洛等相關人等的資產即刻凍結。

瑞士聯邦委員會也表示，馬杜洛下台與FIAA判斷是否凍結資產無關，這也跟政權合法性違反國際法與否沒有關係，重點是政權的丕變，委國未來極有可能進行相關的資產訴訟程序，此次凍結資產的目的也是未來因應未來的司法調查，因此凍結資產的有效期將長達4年，除非另行通知，否則凍結資產將持續下去。

