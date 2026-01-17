牆壁冒蟑螂嚇瘋！ 環保署傳授滅蟑妙招：出沒處噴藥

最近一名香港網友發文分享，自己在租屋處的牆壁發現一堆小黑點，仔細一看才知道原來那些都是蟑螂，讓他嚇到當場狂噴殺蟲劑，貼文一出引發網友熱議，值得一提的是，環保署過去就曾教導，若遇到蟑螂入侵時，可以在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液。

（示意圖／Pixabay）

一名香港網友近日在Threads發文分享，自己在租屋處住了大半個月，結果某天回家時卻發現家裡的牆壁「長」出一隻隻的蟑螂，讓他非常驚恐，馬上將畫面拍下PO網，詢問大家是不是噴殺蟲劑就可以，而後續他也決定鼓起勇氣滅蟑，最終成功將這些不速之客消滅。

事實上，不少人在看到蟑螂後，第一時間會拿拖鞋將牠們給打死，不過環保署此前曾在官網中提到，如果在家裡看到蟑螂，千萬不能打，因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

環保署提到，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打扁，因為蟑螂是過敏原(allergen)攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。

環保署提到，如果想要防止蟑螂入侵，可以使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡，再者，使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治；至於第三招，使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

