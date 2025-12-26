牆壁椅子都是人皮！潑油縱火燒死男友 狠女判刑14年定讞

〔記者張文川／台北報導〕台中市35歲謝姓女子，去年4月不滿41歲的李姓男友要和其他女生去吃早餐，竟憤而在李男住處外朝男友潑灑汽油，再追入屋內當著李母的面前，開打火機點火致李男全身起火，李男哀嚎掙扎，送醫急救4天宣告不治，檢警勘驗現場發現屋內牆壁、椅子上到處沾黏李男的皮膚，慘不忍睹；台中地院國民法庭認定她手段冷酷凶殘，依家暴殺人罪判處14年有期徒刑，台中高分院、最高法院皆駁回上訴，全案定讞。

死者41歲李男原是轄區治安顧慮人口，去年3月12日駕駛出租車，在台中市區高速行駛，撞飛停等紅燈的30歲行人、矽品公司陳姓工程師致死，李男停留在案發現場時叼著菸、嚼檳榔與朋友談笑自如，態度輕浮，引發社會議論，被警方約談也2度放鴿子，檢方開拘票才逮到人。

不料時隔1個月，李男因另毒品案將於去年4月10日入獄服刑，發監前一天的4月9日上午8時許，他與賴姓女子在家中一起出發要去吃早餐，被從事醫美診所總監的女友謝女撞見，謝女暴怒，從車內拿出汽油桶質問李男，2人拉扯爭執，謝女憤而將汽油潑到李男身上，李男沒有閃躲，嗆聲「不敢點(火)嗎？」再走回家裡，謝女跟著衝入屋內，點燃打火機點火，李男全身著火，68％燒燙傷，經急救4天，延至4月13日身亡。

台中地院國民法官法庭認為，謝女坦承全案犯行，她長期吸毒，精神狀況雖受影響，但未達顯著減低程度，不適用減刑規定，潑灑汽油再持打火機在被害人母親面前點燃，手段殘忍，嚴重危害社會治安，將謝女判刑14年。

二審台中高分院指出，經精神鑑定認定，謝女行為時沒有精神疾病或責任能力障礙，其犯罪手段兇殘，不僅剝奪性命，更讓被害人家屬蒙受極度精神創痛，其動機僅因情感爭執即奪人性命，審酌她無前科且坦承犯行，維持14年徒刑；最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

