牆壁突竄「15隻蟑螂」！環境部曝1滅絕神招 不用碰就讓牠當場死亡

即使家裡再乾淨，也很難防止蟑螂入侵！一名香港網友表示，最近剛搬進新家才半個月，沒想到有天回家發現門框和牆壁縫隙，聚集了約15隻巨大的黑色蟑螂，不少人驚喊，「這房子不能要了！」事實上，若家中被蟑螂入侵，環境部曾教過1妙招，讓蟑螂爬過就會死亡。

一名網友在Threads發文表示，自己剛住進新家，沒想到有天回家就發現牆上多了15隻巨大蟑螂，密密麻麻的擠在門框處，牠們聚集的牆壁還有裂痕，彷彿牠們是從房子裡生長出來一般，讓人看了頭皮發麻，原PO也嚇得求救，「是不是噴殺蟲劑就可以了？」

眾人看了紛紛嚇喊，「牆內應該有過百隻，沒位置才被逼出來」、「不如找些布，把這個地方先封住，不要讓牠們跑出來」、「我覺得這要跟房東講，請房東找專業除蟲來處理，不然太誇張了」、「直接用水泥把整個牆壁封住，選我正解。」

看到蟑螂別打！環境部曝妙招滅蟑

對於處理蟑螂的方式，環境部曾在官網指出，看到蟑螂千萬不要用打的，因為蟑螂身上常攜帶病原菌，若讓牠「肚破腸流」，病菌將傾巢而出。若是想要治本，應該要防堵門、窗、管線，不得留有任何縫隙，若有破損處就應該立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口也要經常刷洗，家中避免堆積舊報紙、紙箱雜物，食物也應該妥善收好，及時處理垃圾、廚餘。

環境部指出，若是家中已經被蟑螂入侵，則可用噴霧劑在蟑螂出沒處，上下噴灑約10公分帶狀藥液，蟑螂接觸到藥劑就會死亡；也可用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治；最後殺蟑凝膠餌劑也很有效，可利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣，將藥放於裂縫、牆角、縫隙中，達到滅蟑效果。

