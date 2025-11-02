牆外文摘：中共如何用「B型台獨」來打擊「A型台獨」？

（德國之聲中文網）繼先前被國台辦列為“台獨頑固份子”以後，中國重慶市公安局日前又決定要針對台灣民進黨立委沈伯洋“涉嫌分裂國家犯罪”立案偵查，宣稱要“依法追究其刑事責任”。台灣“上報”發表文章《沈伯洋與陳昭姿，誰比較像“台獨”》，作者陳嘉宏認為，正因為“台獨”始終不存在一個明確的定義，這議題就成為共產黨進行對台統戰的最有利標的，讓共產黨可以用“B型台獨”來打擊“A型台獨”。例如，共產黨放掉過去長期台獨“張目”的陳昭姿，集中火力攻訐現在讓它很頭痛的沈伯洋。共產黨也利用許多人支持中華民國的情感，挑起華獨派與台獨派的沖突。在統一戰線裡，無論是現在的陳昭姿、中華民國派或者是藍白兩黨都只是共產黨的“次要敵人”，共產黨拉攏這些“次要敵人”的目的是要打擊“主要敵人”，待雙方鬥得你死我活後，才是共產黨收拾戰場的時機。

文章說，台獨在台灣只是一種合法的政治主張，保護每個人有倡議任任何政治主張的權力，不將之視為非我族類，就是在保護台灣的民主；不讓共產黨定義誰是“台獨”，就是不讓共產黨框限台灣人可以有什麼政治主張，也就是不讓共產黨來定義台灣的民主。任何跟著共產黨屁股標簽台獨的台灣人，都是共產黨的在台協力者，都該被視為台灣的民主之敵。

陳嘉宏說，“即使你與沈伯洋政見不同，都不應該對共產黨加諸於他身上的作法幸災樂禍。共產黨的作法不只在打擊沈伯洋，也是在攻擊我們的最高民意機關，更是在羞辱台灣的民主。”

“愛國者治台”根本是一個減法

中國官媒體新華社，這段時間連續發表署名“鍾台文”的評論文章，表示統一後將實行“愛國者治台”。台灣“上報”發表文章《新華社“愛國者治台”系列為何無說服力》，作者李濠仲指出，先不論其歸根究底稱“統一台灣是中國復興的必然”，照新華社評論所說“愛國者治台”，指的無非就是台灣人身份改變後（成為一個中華人民共和國國民），將可享有哪些“紅利”。問題是，台灣人現有生活方式，沒有高度自治嗎？沒有宗教信仰自由嗎？私有財產沒有得到保障嗎？台灣優勢產業（半導體）不夠具競爭力嗎？那麼，這種“愛國者治台”至多不就只是保有你本來就有的，然後，從頭到尾不提台灣人當下正在享受的民主、自由、人權和法治將如何，以至所謂“愛國者治台”，不得不讓人馬上想到已然信用破產的“港人治港”，則“成為中國人”還有半點“紅利”可言？

文章說，同樣令人不解的是，新華社“鍾台文”的文章，特別提到“我們追求的不僅僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈相通，”偏偏台灣人心靈所系的自由、正義（法治）和公平（平等），現今中國自己又表現得如何？也莫怪多數台灣人一直都和美式生活、價值觀更為心靈契合，何況當中國人自己就佔了美國外來移民比例第二位，一個個有辦法的都跑去和美國人心靈相通了。絕大多數台灣人一直以來並沒有“改變身份”的需求和想望，更多的是選擇在台灣安身立命，希望靠自己努力，去獲得更美好生活，此刻新華社“鍾台文”的召喚對象，便完全不知道是在向誰說，尤其“愛國者治台”到頭來根本是一種減法（民主、自由、法治都沒了）。

習近平遇到特朗普，世界面臨更多風險

《紐約時報》發表文章《從習近平到特朗普，強人統治讓世界更加危險》，作者Erica Frantz指出，目前在美中關系中，這是第一次由兩位具有相似政治風格的領導人掌舵兩國。其後果——至少在未來四年裡——可能會十分深遠：更多的冒險行為、更大的不穩定性，以及更高的誤判與沖突風險。

作者說，特朗普與習近平，以及他們所領導的國家，當然在諸多方面存在差異。然而，兩人都試圖將各自的政治體系按自己的意志重新塑造。特朗普已經劫持了共和黨，將其變成了個人的政治工具。習近平對中國的控制程度之深，甚至足以讓毛澤東感到羨慕。他們在國內缺乏制衡，這讓他們在達成協議時擁有很大的自由度，但也使任何潛在協議變得脆弱，容易發生變化。強人式領導者可能是不可靠的國際合作伙伴。在被忠誠者包圍、權力制衡被削弱的情況下，他們在違背承諾或突然改變路線時，幾乎不會面臨國內後果。

作者警告說，缺乏制約會對全球安全不利。由於強人領導者不會被追責，他們就不必履行承諾，因此他們的威脅缺乏可信度。在虛張聲勢中，各方往往難以判斷真正的紅線在哪裡——例如，特朗普曾多次向普京發出關於烏克蘭停火的最後通牒，而後者則一再無視。在這樣的環境下，國際行為的護欄逐漸消失，沖突爆發的可能性隨之上升。越來越多的研究指出，威權領導人——周圍都是一味迎合其意志和政策信念的應聲蟲——更傾向於冒險、發動戰爭並升級沖突。

