牆外文摘：中日兩國的沖突表演會玩過頭嗎？
（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《中國刻意升高對日沖突 放大明年美中高峰會籌碼》，作者洪浦釗認為，日本首相高市早苗的“台灣有事、日本有事”答詢仿佛點燃一條長久堆積的導火線。然而，若從結構面觀察，這一連串事件更像是中國刻意塑造的高壓態勢，目的不是引發沖突，而是在美中明年高峰會前，最大化手中籌碼。
然而，文章論述，縱使中國動作頻密、語言高張，整體局勢仍遠未逼近戰爭爆發邊緣。理由並不復雜。中國承擔不起與日本直接沖突的經濟風險，也承擔不起與美日同盟正面對抗的戰略後果。更重要的是，中美已預定明年四月川普訪中、隨後習近平回訪，這意味著中國需要維持一個可談判的區域氣氛。
從日本的角度也能看出同樣的克制。日本會強烈批評、會演訓反制，但不會升高到不可逆的軍事行動。日本清楚理解，真正危險的不是中國的軍事表演，而是若美日因此被迫做出不必要的升級動作，反而會被中國成功牽動議程。高市早苗的發言雖是起因，但後續政策步伐卻展現出日本一貫的態度：緊張，但不失控；警覺，但不躁進。
作者說，因此，目前的中日對峙並不是一條通往沖突的直線，而是一場政治操作的拉鋸。中日都在表演，但都知道不能演過頭。
“琉球地位未定論”也是虛招
台灣“風傳媒”發表文章《北京再打“琉球牌”─歷史敘事下的外交攻防》，作者胡又天說，日本首相高市早苗的“台灣有事、日本有事”答詢引發中國一系列反制舉措，包括近日密集提出的“琉球地位未定論”。
作者指出，戰後的《舊金山和約》與 1972 年美日《琉球返還協定》明確了日本對沖繩的主權與行政管轄，且美國至今仍在沖繩維持大量軍事存在，要從國際法理動搖這個架構並不容易，但琉球人在歷史上所受的苦難，和數十年反美軍基地民眾的怨憤是真實的。是故，北京現今這張“琉球牌”有三大功能：
第一，將殖民加害的歷史包袱再多還一個給日本，佔據道德制高點，並以“原住民自決”的自然法理削弱現行條約體系的正當性。
第二，進一步刺探在西太平洋已力不從心的美國反應。特別是，當前美國高層是一幫不學無術、只曉搬弄“贏學”糊弄民粹的貨色，外交智庫水平比起冷戰時期亦大幅下滑，且其研究可能根本傳導不到決策層。
第三，在台灣牌已招式用老的情況下，北京需要更多既能調動情緒又可控的新鮮議題。透過重提前民族國家時代的冊封、朝貢等概念，強調古代中琉關系的正面故事，不但能塑造外交籌碼，更可誘導大眾思想起古代的朝貢體系。
然而，作者認為，北京對美、日的戰略方針向來是“鬥而不破”，現下這波“琉球牌”也是虛招。
特朗普能“輕而易舉”讓黎智英獲釋嗎？
香港報紙出版人黎智英被判危害國家安全罪名成立，可能在監獄中度過余生。《紐約時報》發表文章《我們會眼睜睜目睹黎智英死在獄中嗎？》，作者Mark L. Clifford之處，特朗普在去年的總統競選活動中表示，令黎智英獲釋“輕而易舉”。如今，全球興起聲援黎智英的浪潮、特朗普與習近平同意暫停貿易戰後美中緊張關系也趨緩，特朗普應該利用這些有利條件兌現自己的豪言壯語。
文章說，中國也可以避免因其對待劉曉波的方式引發的公關災難。劉曉波因呼籲中國政治改革於2009年入獄，八年後因肝癌在一家監獄醫院去世，此前北京拒絕批准他出國就醫。這使他成為自1938年卡爾·馮·奧西茨基在納粹統治下死於獄中以來首位在監禁期間死亡的諾貝爾獎得主，引發了國際社會對中國的嚴厲批評，並削弱了中國被視為負責任的全球參與者的形象。
斯塔默計劃最早於下個月對中國進行國事訪問，特朗普曾表示他將於4月訪華。作者認為，在中國經濟面臨重大挑戰之際，中國完全有理由希望與重要貿易伙伴的會晤順利進行。西方領導人應該利用這一影響力警告北京，如黎智英繼續被監禁將損害雙邊關系，中國不能繼續無視國際准則而不受到影響。為一個勇敢捍衛民主和言論自由的人爭取自由將向中國和世界表明，這些價值觀仍然值得為之奮鬥。
