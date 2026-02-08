牆外文摘：國共交流反對台獨，不談政治？

（德國之聲中文網）就在習近平對軍委進行政治清洗，北京內部情勢尚未明朗之際，2月3日，“兩岸交流合作前瞻論壇”以國共雙邊“智庫”為名在北京召開。台灣“鏡報”發表文章《中共“黨指揮筆”國共是要交流什麼？》，作者鄭任汶指出，任何曾經與中國大陸有“學術”交流經驗的人都心知肚明，就跟“黨指揮槍”一樣，扣掉技術技能的部分，中國共產黨底下所有智庫、大學與研究單位，全都是“黨指揮筆”，毫無學術自由可言。

作者說，如此制度底下，不管是“智庫”或“大學”，根本沒有學術自由，還要被黨所嚴密監控。這場以智庫為名的國共論壇，大家彼此心知肚明，“智庫”是拿來假裝是學術交流的包裝紙，“論壇”就是搭台演戲，不會有真話，更不會有真誠的交流。

文章指出，國民黨智庫副董事長李鴻源先前還表示，這場論壇“幾乎沒有政治人物，大部分也非國民黨員，只是與大陸民間各行業交流，不涉政治議題。”不過，看看論壇前後雙方都要不斷重申“堅持九二共識，反對台獨”，以及事後所謂的“共同意見”，每一項都跟兩岸政治互動密切相關。如此情況，還要說不碰觸政治議題，國共兩黨簡直再度展現“睜眼說瞎話”的默契與功力。“不談政治的這句話，就是最政治。”

清除張又俠，習近平將更多對台灣施壓？

《紐約時報》發表文章《習近平的軍隊大清洗對台灣意味著什麼》，作者高安西（John Garnaut，地緣政治風險分析師）認為，清除張又俠是習近平在軍隊整肅中最激進的一步，也是中共歷史上最徹底的一次清洗。這場持續多年的整頓或許表明解放軍內部存在動蕩混亂，阻礙了習近平實現台灣“回歸”大陸的目標。

文章說，這是中國領導人長期規劃的一部分，旨在為新一代更有紀律，能夠掌握人工智能、無人機以及太空、海底和網絡戰等先進技術的將領騰出空間。最終目標是打造一支既能征服台灣，又能在與美國潛在對抗中佔上風的軍事力量。沒有證據表明被清洗的指揮官直接挑戰了這些野心。但越來越明顯的是，習近平認為他需要為未來的戰鬥建立絕對的意識形態統一和個人忠誠的基礎，他正在借鑑自己年輕時吸收的毛澤東主義和斯大林主義的經驗。

作者認為，特朗普持續激怒那些曾制衡北京地緣戰略野心的盟友，卻沒有表現出與中國政府持續對抗的意願，他呼籲舉行峰會，並在貿易戰中尋求和平。張又俠倒台的消息恰在特朗普政府發布新版《國防戰略》次日宣布，這可能並非巧合。由於內外制約因素減少，習近平將能夠更加肆無忌憚地對台灣施壓，背後更有重整旗鼓的中國軍方領導層支撐——這支軍隊已被訓練成執行而非質疑他的命令。

在中共體制內工作的“原罪”

馬瑞林在中國宗教事務系統工作了20年，但是後來他經歷了精神上的覺醒，意識到他既是統治階級的一員，也是被壓迫群體的一員。現在，他在紐約曼哈頓的一家清真餐廳工作。近日，他接受時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪，講述自己在中國的經歷。

馬瑞林在節目中說，覺醒之後，看到了自己和同事之間的格格不入，也看到了自己在中共體制內工作的原罪。那是一個不斷編織籠子的過程，就像慢慢擰螺絲一樣。你會發現，這個籠子在不斷變小、變密。比如最荒唐的一件事，現在阿訇講道的時候，最後必須加一句“感謝偉大的祖國，祝福我們偉大的祖國繁榮昌盛”，這種話必須加進去。

馬瑞林談到，從2015年開始，與新疆集中營配套的，網絡社區裡開始出現大量針對穆斯林、針對伊斯蘭教的攻擊。“我投訴過很多次。有時候沒辦法，我就直接以宗教局干部的身份投訴，說這個不行。我自己寫投訴記錄，蓋章，正式提交”。剛開始，“看到了就投訴，很快就會被刪。但後來我發現，人家根本不理你了。你只要出來反對，那些維護穆斯林的聲音、辯白的聲音，反而會被很快刪除。甚至你跟人對罵幾句，派出所都有可能找你麻煩”。

袁莉最後問：你為什麼要站出來說話？馬瑞林回答說：“這是一個非常絕望的時代。在共產黨的深入每一根毛細血管，每一個毛孔的管控下。再加上人工智能，這種控制達到了歷史上從未有過的嚴密程度。……我希望通過站出來，讓別人知道：你不是孤單的。還有人在反思，在懺悔。只有懺悔之後，人才能找到一條新的路。認識不到自己的錯誤，只會越走越黑。”

