牆外文摘：如何解讀習近平眯眼笑照片？

（德國之聲中文網）韓國APEC峰會結束不久，美國白宮發布了相關照片，其中一張是川普和習近平在釜山空軍基地的會晤畫面，特別的是，照片裡川普背對鏡頭，對面的習近平則狀似“被逗得眯眼笑”。台灣“上報”發表文章《習近平眯眼笑照片的主角是川普》，作者李濠仲指出，或許因為習近平模樣罕見，甚少在公共場合露出笑容，所以美國媒體、社群平台焦點多放在習近平身上，又或者在搜尋中國媒體、社群後，發現幾乎沒有什麼人轉發，於是再以“中國人民看不到的那些照片”簡短注解作結。但是照片的重點其實是川普。一者，依照過去“慣例”，它的作用不只是要人猜測前一張照片裡的“紙條”寫了什麼，還有川普是怎麼讓習近平笑出來，要說它刻意傳達兩國在激烈的經貿、關稅戰後氣氛稍緩，當然說得通，另方面，又或者予人驚訝，川普竟能在公開場合讓向來不苟言笑的習近平出現這樣的表情，那是“誰厲害？”

CNN在報導這張照片時寫到：“習近平嚴格控制自己的形象和國內資訊流通，在他統治下，精英政治變得如此不透明，以至於專家們正竭力尋找任何蛛絲馬跡來解讀中國領導階層，從分析習近平言論的真正含義到評估他的頭發顏色，無所不包”，“美國卻公布了一些中國民眾不熟悉的習近平照片”。李濠仲在文章中指出，這是否也存在美方以“視覺新聞稿”表現“主導權”的味道？到今天，中國人廣用的抖音和小紅書，都仍找不到任何表現習近平和川普（或李在明）輕松交流的影片或圖片，白宮為其展現習近平在中國媒體、社群不能表露的一面，何故？確實也是值得推敲的一環。

普京不是獨裁，習近平也經過民主選舉？

新任國民黨主席鄭麗文在接受德國之聲訪問時說，“普京並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖”。台灣“鏡報”發表文章《“普京不獨裁”的下一句是“習近平不獨裁”》，作者鄭任汶指出，這些話讓人回想起2018年習近平推動修改憲法取消國家主席連任次數限制，以及2019年習近平提出充滿著民主空話，但其實根本連直接選舉都沒有的“全過程人民民主”。再對照俄羅斯在2020年通過的修憲公投讓普京得以再角逐兩任總統，讓普京可能再繼續掌權16年。如此邏輯是否讓人感到熟悉？這正是自稱民主但其實是壟斷所有政治權力的獨裁，從毛澤東、蔣介石、普京、習近平等一脈相傳，不需要經過真正具有民主意義的選舉，就可以當總統、總裁、主席，然後再以獨裁的手段，進行高壓治理。

文章指出，直到今天，具有民主意義的選舉，在中國依然是禁忌。鄭麗文們”所代表的正是在台灣內部的策應，一起配合著錯置的歷史敘事，進行祖國統一的精神號召。這是一整套的意識形態戰爭，一切已經不是溫水煮青蛙了，燒燙的滾水正在前面等著，台灣人如果沒有提高戒心，主張維持台灣民主自由體制的我們，在未來每一個人都會是獨裁政權的眼中釘，隨時都有被審判的可能。

特朗普搞錯了，習近平也沒做對

《紐約時報》發表文章《特朗普的對華貿易政策糟透了》，作者托馬斯·弗裡德曼(Thomas L. Friedman)認為，特朗普在第一任期內對中國輸美商品全面加征關稅本身是正確的——如今亦然——因為中國在貿易中並未遵守公平規則。中國迫使美國企業與享受大量政府補貼、且在出口制成品領域嚴重產能過剩的中國工廠競爭。有限時效的關稅若運用得當，可為美國制造商爭取發展空間，發展本土替代產業。但要實現這一目標，必須有一套全面的戰略——而特朗普恰恰沒有。

文章說，美國企業正努力與中國的高端制造業出口產品競爭，特朗普卻讓美國公司更難從國外招聘高技能工人。他加征的關稅推高了美國制造商所需鋼材原材料的成本；他大幅削減政府資助的關鍵科研項目——而這些項目對美國與中國競爭、甚至保持領先地位至關重要；他還對幾乎所有美國的核心盟友加征關稅，而美國正需要這些盟友的支持，通過集體行動對華施加壓力。這完全是一套前後矛盾的戰略。

弗裡德曼同時指出，習近平如今或許握有槓桿，但他同樣在進行一場高風險博弈。通過動用貿易中的“核武器”——即威脅削減稀土出口，習近平雖令世界其他國家感到恐慌，卻也促使美國及其他主要經濟體啟動緊急計劃，尋找中國這些關鍵出口產品的替代來源。這一過程雖需時日，但已然啟動。從更廣泛的層面來看，世界其他國家絕不會任由中國奪走所有制造業崗位——尤其是在人工智能開始大幅沖擊藍領與白領工作崗位的當下。中國正面臨引發全球強烈反制的風險。

