牆外文摘：小心中國在金馬綁架台灣領導人

（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《小心共軍在金馬搞斬首》，文章認為，台灣對於總統、副總統的維安，可是費足心思。但有2個地方，堪稱防衛死穴、斬首樂園，總統、副總統還偶爾會去。這2個地方，1個是金門，另1個是馬祖。根據媒體資料，蔡英文8年總統任內，至少1次前往金門、1次前往馬祖。賴清德當總統1年7個多月，去過金門2次。

文章指出，金門、馬祖就貼著中國大陸，加上早就小三通，沒了戰地氣氛，台灣方防守並不嚴密。中共只要事前掌握情報，佐以詳盡規劃，屆時短暫擾亂有線、無線、網絡等通訊，集結優勢兵力，很快就能突入金馬小島，把人擄走。

上周，中國國台辦發布消息，把台灣內政部長、教育部長列為“台獨頑固分子”，宣告對2人“依法實施懲戒”。連同之前同類宣告，中共那兒累積的抓捕名單，還真是一長串。這些列名人士，去金門、馬祖同樣有風險。

文章說，中共打台灣，風險大、代價高，美國、日本可能會有軍事反應。在金門、馬祖抓人惡搞，技術簡單風險低，各國不太可能出兵。尤其，中共抓了台灣頭面人物，能安撫內部民心，宣洩民族主義情緒。對台灣而言，政治體制早上軌道，不會因斬首行動而中斷政府運作。但，碰到這種爛事，台灣士氣定然會受打擊。

中國是一片富裕的沙漠

美國智庫平台“中參館”（ChinaFile）發表作家查建英訪談，討論她的近作《列車：一個中國家庭的鐵路之旅、流亡與生存的歷史》。在談到在西方人對中國的刻板印象——認為中國人因為某種“文化本質”，願意忍受任何政治羞辱——的時候，查建英說，德國和韓國都經歷了戰爭和巨大創傷，韓國還經歷了殖民統治。它們之所以走出不同道路，並不是因為種族不同，而是因為政治制度不同。它們都最終成為了民主國家。

查建英指出，盡管這兩個國家的民主各有缺陷，但它們在戰後、殖民結束後，都經歷了一場深刻的政治轉型，也都經歷了與黑暗歷史對峙的過程，最終成為一個民主國家。日本也可以作為另一個例子。韓國和日本都深受中國儒家文化影響，但它們都實現了政治現代化。中國卻沒有。中國不幸地選擇了來自蘇聯的共產主義，在馬克思主義的外衣下，保留了大量封建傳統。

查建英說，美國人如今擔心中國的人工智能等問題，但在政治層面，中國像一只恐龍。公民沒有選舉權，沒有言論自由。沒有知識分子敢公開說任何與黨國相左的話。官員們緊跟習近平的指令，與過去的宮廷太監並無二致。這只是清朝的現代延伸，它就像一片富裕的沙漠。

中國出口潮對全球經濟的沖擊

據中國周三發布的官方數據顯示，2025年中國貿易順差達到1.19萬億美元。《紐約時報》發表文章《中國的貿易順差比特朗普關稅更危險》，作者Eswar Prasad指出，這一數字既彰顯出中國作為出口大國的強勁實力，也折射出其經濟存在的脆弱性，同時還表明，中國的貿易行為對自由貿易構成的危險甚至超過了特朗普的關稅政策。

文章說，中國的經濟發展模式的確實現了經濟增長，但這種增長是失衡的。近年來，建築、機械和設備領域的投資成為拉動經濟的主要引擎。此類投資固然能提升產能潛力，具有積極意義。但隨著房價下跌導致房地產投資萎縮，大量投資活動轉而由國有企業主導，既缺乏效率，也難以產生利潤。即便如此，大規模的投資仍催生了海量商品產出。

作者認為，作為世界第二大經濟體，中國依靠其他國家來支撐自身增長的做法只會加速多邊規則體系的瓦解。在特朗普的關稅政策影響疊加之下，中國出口潮的持續沖擊終將摧毀這一體系的殘存部分。

