牆外文摘：日本應該用民主敘事對抗中國的專制控制

（德國之聲中文網）台灣“上報”發表東京大學大教授阿古智子文章《日本正當擺脫“和平麻木”的時刻》（中文版）。阿古智子指出，日本不應隨中國政府的激烈言論起舞，而須考慮“中國內部社會遭受嚴厲監控與壓制”現況，從而構建契合日本自身立場、目標及利益的敘事。

阿古智子在文章中說，在權力高度集中的威權國家，言論自由的環境與日本截然不同。在言論審查制度下，許多人遭受監視和審查，生活在恐懼之中，甚至有些人的家人被扣為人質。一些人被不公正地指控和監禁，這在民主國家是不可想像的。由於這種控制，許多此類現實無人提及，大多數日本媒體和研究人員對此毫不知情。或者，即使他們有所了解，也因為害怕受到中國政府的壓力，而不敢主動報導。

文章說，日本的常識不可能與中國政府產生共鳴，因為雙方的思維方式和理念截然不同。與其對中國政府及其盟友的每一項言論和行動都感到憤怒，日本更應該著眼大局，把握自身國家利益，並制定相應的政策。

阿古智子認為，日本應該做的是構建一種“從根本上扭轉中國軍國主義敘事”的敘事。日本雖然重視威懾，但強調其國防機構的指揮和控制由文官（代表人民的文官）負責。事實上，這對於民主國家來說，是一個至關重要的制度。日本應該認真解釋，這一制度能夠防止國防機構失控，並確保其國防力量的運作基於政治和民意。

抓捕馬杜羅能促進人權和民主嗎？

美國智庫平台“中參館”（ChinaFile）近期組織了一場關於“中國將如何應對馬杜羅被捕”的圓桌討論。人權活動研究者王亞秋在討論中說，看到習近平這位“小弟”的垮台，讓人不禁產生一種幸災樂禍的快感，因為北京曾在他身上傾注了大量的政治資本和財力支持。這種情緒在中國互聯網上批評共產黨的人士中也引發了廣泛共鳴。

但是，王亞秋認為，即便如此，對於任何關心中國人權和民主未來的人來說，為這一時刻歡呼都是一個錯誤。特朗普已明確表示，這次行動與馬杜羅身為冷酷獨裁者的記錄幾乎無關——盡管他使委內瑞拉人陷入貧困、暴力鎮壓挑戰其統治的人，並靠拒絕承認選舉結果來死守權力。相反，特朗普反復表達了對委內瑞拉石油的渴望，以及對該國領導人政治順從的要求。從這個意義上說，這一事件與促進人權和民主毫無關系。

王亞秋表示，特朗普的行為從相對意義上也將有助於提升習近平在世界舞台上的地位。雖然很少有人會因此突然將習近平視為仁慈的施惠者，但特朗普對全球規範的公然違背，使得北京的威權行為看起來不再那麼像是一個“異類”。這削弱了全球對北京行為的抵制——無論是在泰國綁架中國記者、在尼泊爾侵佔土地，還是干預菲律賓的選舉。

中國還會繼續留在拉美地區？

時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪了美國安全專家羅力瀾（Leland Lazarus）。羅力瀾在訪談中詳細分析了此次行動背後的“特朗普邏輯”，以及這對中國造成的影響。

羅力瀾指出，雖然委內瑞拉在很遙遠的地方，整個拉美地區都很遙遠，但是中國的雄心本來就是全球性的。中國提出了全球發展倡議，安全倡議、文明倡議和治理倡議。所以，中國的國企和民企都在這個地區出售各種各樣的產品，人工智能、電動汽車、數據中心等等。而且中國已經制定了一個非常具體的拉美三年計劃。比如說，它打算每年邀請300名拉美政治家去北京、提供90億美元的信貸額度，或者在執法合作、太空、南極、人工智能、可再生能源等領域全面擴展和合作。

羅力瀾認為，美國抓捕馬杜羅是一個全面的轉折點，一個委內瑞拉前和委內瑞拉後的世界。美國在委內瑞拉的行動是特朗普門羅主義的體現。拉美和加勒比海國家將如何看待美國的新帝國主義的回歸，非常值得長期觀察。它肯定會影響中國在西半球的角色。我們已經看到一批特朗普支持者或者一些右翼領導人正在對中國采取比較強硬的立場。但是與此同時，中國在這個地區的經濟影響已經是根深蒂固的。無論是秘魯的錢凱港（Chancay），或者比亞迪在巴西、智利和其他的國家賣它的電動汽車、建立生產線，還有華為和其他的人工智能公司在這個地區建立很多數據庫、數據中心等等。所以他認為，中國肯定會繼續留在這個地區。

