牆外文摘：習近平可能還會進一步清洗

（德國之聲中文網）時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪中國問題研究學者吳國光，討論“習近平為何清洗張又俠？下一個是誰？”這裡面存在一個獨裁政治的結構性矛盾。這個結構性矛盾最重要的一點在於，最高專制者不會容許在自己下面有一派獨大。如果當初前軍事高官何衛東、苗華沒有被干掉，我想張又俠也就不會被干掉；正是因為何衛東、苗華已經被干掉了，那麼張又俠也就必須被干掉。這是中共二十一大權力重組這出大戲的開場。

吳國光說，根據“斯大林邏輯”——為了集中權力，就必須不斷地清洗——習近平剛上台時，清洗江澤民的人、胡錦濤的人。但他剛上台的時候，並沒有那麼大的力量去徹底清洗前朝那些盤根錯節的勢力，於是就需要分化他們，在其中尋找同盟者，比如借助孟建柱來清洗周永康。接下來第二步，就是在把原來的對手、潛在對手清洗得差不多之後，開始清洗原先的盟友，清洗孫立軍——這是孟建柱的人，然後是傅政華，把他們逐步清洗掉。等這些都完成之後，到了二十大，留下來的基本上已經都是習近平自己提拔上來的人了。這就到了第三步，“清洗自己的親信”。張又俠這件事情，實際上就是已經清洗到把自己的發小、非常親近的人都清洗掉了。

廣告 廣告

吳國光預言習近平還會進一步清洗，甚至清洗到與他關系更近的人。這背後的邏輯在於，你越清洗、越極權，你個人的權力就越大，而權力越集中，你做出的決策就越容易昏庸，最終就會帶來治理危機。這並不是說你天縱英明、權力都掌握在你手裡、你想做的都是好事，結果一定是把事情做砸。無論是動態清零，還是中國經濟的衰退，都是這樣的問題。

為了保衛台灣，美國應該支持烏克蘭

《紐約時報》發表文章《美國人最應該關心的島嶼是台灣》，作者紀思道指出，特朗普總統最近似乎威脅要在格陵蘭島采取軍事行動，以應對一場只有他一個人能看到的國家安全危機，但他對台灣海峽更嚴重的戰爭風險漠不關心——這種態度反而加劇了危險。

文章說，值得肯定的是，特朗普政府去年12月宣布向台灣出售110億美元武器，這筆巨額軍售將有助於增強台灣的威懾力。但總體而言，作者擔心特朗普展現出危險的軟弱姿態。文章認為，特朗普態度曖昧的原因之一，可能是他認為台灣只是一個遠不如中國重要的小島。另一原因或許是脆弱：美國人似乎並不了解習近平2025年在多大程度上戰勝了特朗普。特朗普挑起同北京的貿易戰，習近平則以限制稀土出口反擊關稅，迫使美方投降，使特朗普實質上被中國牽著走。因此，與其說是美國嚇阻中國侵略台灣，不如說是習近平嚇阻特朗普不要出手保衛台灣。

作者說，特朗普應采取兩個關鍵步驟來增強威懾力。首先是確保俄羅斯在烏克蘭問題上失敗，或付出驚人的高昂代價。如果習近平看到全世界團結一致對俄羅斯實施強有力的反制裁和資產沒收，並對烏克蘭給予壓倒性的支持，使莫斯科很可能輸掉，那麼他就會對攻擊台灣三思而行。

其次，美國應該培養在台灣沖突中與美國站在一起的朋友。拜登總統為此團結了日本、韓國、菲律賓和澳大利亞。如果友好國家願意制裁中國並支持封鎖中國通過馬六甲海峽的航運，也會有所幫助。

不可因為特朗普一時之亂，就去與中共握手言歡

台灣“鏡報”發表文章《特朗普作亂是一時逆流，民主國家不可認敵為友》，作者顏純鉤指出，特朗普再胡作非為，西方民主國家始終是一個整體，榮枯與共，唇亡齒寒。民主國家之間沒有生死存亡的問題，再怎麼吵，都是自家兄弟的吵，兄弟䦧於牆而外御其侮，此中的輕重，稍有常識者都不會誤讀。

作者說，特朗普一反美國長遠的國策，與盟友鬧翻，與敵國暗通款曲，他也是拿美國的根本利益在玩玩而已，玩到傷及美國本身的利益，他也必然玩不下去。他想以俄烏戰爭上偏袒俄國而取悅普京，但他的政治花招也玩不轉，至今俄國仍沒有得到什麼便宜。

因此，文章認為，特朗普的破壞，在漫長歷史進程中，只是一時的逆流，時間一過，他的效應就會遞減，他造成的破壞會被糾正過來。因此，西方民主國家大可不必因為特朗普一時之亂，就放棄本身固有的陣勢，跑去與中共握手言歡，這是目光短淺的一種表現。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 牆外文摘