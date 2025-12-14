牆外文摘：習近平如何因五個迷思誤了國？
（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《習近平誤國的五個迷思──我對未來世局的看法（10之5）》，作者宋國誠指出，種種指標和數據均顯示，中國正從漸進萎縮走向加速衰敗。中國之衰敗來自習近平的五大迷思，一個迷霧沖撞，出路難尋的迷魂陣，一個沒有出口的國家囚室。
第一個迷思是對抗。習近平執政的首要特征就是“對抗”，特別是與西方世界的頑固對抗。中國並未崛起，西方也未沒落。中國不具備與任一個國家對抗的能力，因為國際政治是互援與聯動的多邊結構，不是一對一的單挑。
第二個迷思是內耗。為了建立“核心”，習近平采取個人集權、資源集中、消滅所有批評與制衡力量、政治忠誠取代專業效率，導致內部鬥爭高於政策理性，政治工程高於實質改革，吹噓大於務實。
第三個迷思是鎮壓。習近平以為高壓就是穩定，無聲就是安全。以為可以采取高壓手段震攝少數民族(疆、藏、蒙)和異議分子，結果抗議之聲消失了，但全球對中國種族滅絕與良心鎮壓的指控至今未熄。
第四個迷思是宣傳。以為可以用甜蜜口號和華麗修辭掩蓋百姓的苦日子。國家萬能，百姓吃草。這是一種賤民思想與韭菜主義，用精神動員掩蓋物質痛苦，殊不知宣傳塑造的不是現實而是幻象，歷來的政權更迭都是導因於飢餓革命。
第五個迷思是踩雷。習近平以為並吞台灣叫做歷史潮流和民族大業，殊不知台灣既是戰略要地，也是世界火藥庫。統一台灣實際上是掏捅蜂窩而招致國際圍毆，武力在前，亡黨在後。
“舊金山和約無效”論背後的中國焦慮
中國外交部發言人近日聲稱“舊金山和約無效”。台灣“上報”發表文章《中國最怕面對“台灣地位未定”真相》，作者林獻山指出，一個最基本的事實是：中國從未參與《舊金山和約》，既無簽署、更無法律地位可以主張其內容。北京此舉更像是對內宣傳，而非真正能立足於國際法的論述。
文章指出，日本戰敗後必須透過“講和”才能恢復國家主權。1951年，日本與美英法等49國簽署舊金山和約，建立新的國際法秩序。關鍵在於：第2條：日本放棄台灣，但未指明歸屬——台灣成為國際法上的“未定地”。第3條：沖繩置於美國托管——地位明確，不存在“未確定”。
作者說，中國當然理解自己的主張在國際法站不住腳，因此更像是對國內輿論的“政治表演”：只要高喊“否定和約、主張領土”，便能讓群眾獲得情緒上的滿足。真正該警惕的是：中國在外交論述上愈發激烈，反映其對區域局勢的焦慮。面對這種策略性“資訊戰”，台灣與國際社會更需要清楚記得戰後秩序是條約建立的，不是北京的政治敘事說了算。
特朗普無意新冷戰，普京習近平偷偷笑？
《紐約時報》發表文章《特朗普對新冷戰不感興趣，他想打的是新內戰》，作者托馬斯·弗裡德曼（Thomas L. Friedman）指出，當前美俄、中美地緣政治競爭達到冷戰以來最激烈水平，莫斯科與北京正日益緊密地聯合對抗美國，但這份“特朗普2025”國家安全綱領卻幾乎未提及這兩大地緣政治挑戰者。
作者認為，第二屆特朗普政府的一個深刻真相：他們入主華盛頓在多大程度上是為了打響美國的第三次內戰，而不是為西方面臨的新冷戰而戰。特朗普無意重新打響冷戰，去捍衛和擴大民主疆域，而是一心想打響一場關於“美國家園”與“歐洲家園”本質的文明之戰，其核心是種族與猶太-基督教信仰，並界定誰是盟友、誰是敵人。
文章說，當保護以種族和信仰為核心的“西方文明”成為美國國家安全的重中之重時，最大的威脅就變成了湧入美國和西歐的不受控移民，而非俄羅斯或中國。正如國防分析師裡克·蘭德格拉夫在國防網站War on the Rocks上指出的，“保護美國文化、‘精神健康’和‘傳統家庭’被定義為核心國家安全需求。”正因如此，特朗普政府的國家安全戰略並非偶然，也非少數低級意識形態分子的傑作。事實上，它就像一塊羅塞塔石碑，闡釋著本屆政府國內外政策的真正驅動力。
