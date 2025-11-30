牆外文摘：面對宏福苑大火慘劇，李家超反復感謝習近平
（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《宏福苑慘劇本質是人禍，由治入興引來家毀人亡》 ，作者顏純鉤指出，根據現有揭露出來的內幕，基本上可以肯定，香港大埔宏福苑火災是一場人為的災禍，是社會上的暗黑勢力，與政府的庸官共同導演的一出人間悲劇。
例如，承包商是一家劣跡斑斑的奸商，東主早有違法前科，一個不法商家居然可以承包如此大的工程，而且據說手上還有另外13個大工程，這是相當反常的事。奸商與政府官員之間有何私相授受，應該徹底追責。再如，由民建聯區議員把持的業主委員會，最終選擇了造價最高的承包商，漠視居民提出的安全質疑，其中的決策過程，是否存在不法行為，也不能不追查。
香港：火災死亡人數上升至146人 當局下令加強安全審查
文章說，事發後，李家超用超過五個小時的時間開會，才發表公開聲明，這樣緊急的事態，政府決策層竟然不及時趕赴救災第一線，關在房間裡開了五個小時的會，這才姍姍來遲現身說幾句不痛不癢的話，這根本不是一個急巿民之所急的政府。李家超現身發言，最先對習近平的“關心”表示感謝，一次還不夠，要接二連三強調，也不忘對港澳辦和中聯辦表達謝意，但是，消防員不辭危險和辛苦長時間救火，香港各界巿民主動捐款捐物資，馬會和大企業相繼捐出巨款接濟災民，李家超竟一句話都沒有。對關系到巿民身家性命的防火問題，政府如此怠慢，但對香港民間民主運動的打壓，卻無所不用其極。政府動用專政工具、人力物力、宣傳機器，加強思想控制、人身迫害，以大規模的政府行為，圍堵自由思想，加強洗腦教育。因為李家超的權力來源不是香港巿民，而是遠在北京的習近平。
日本在國際社會對中國道歉了嗎？
台灣“上報”發表文章《日本的意思已經傳達出去了》，作者李濠仲指出，國際上或許看到了中國的“氣噗噗”，卻也知悉了日本並沒有打算在“台灣有事”這題上做出滿足中國的退讓。
文章說，無論高市早苗態度是否“軟化”，實際上日本（高市）立場和態度的對外傳達，或者更具意義。11月22日，中國常駐聯合國代表傅聰特別針對高市早苗言論，向聯合國秘書長古特雷斯遞交一封信函，指名道姓，斥責日本、高市早苗就台灣問題發表了錯誤和危險言論，他要求收回發言。兩天後（11月24日）， 日本常駐聯合國代表山崎和之緊接著也致函古特雷斯，但既不是向中國致歉，也沒有“撤回首相言論”的意思，而是反駁中國信函對日本的指控。同時，山崎和之在信函中特別寫到一段：
“令人遺憾的是，當今世界某些國家以不透明的方式持續擴張軍事能力。此外，還有一些國家不顧鄰國的反對，繼續試圖以武力或脅迫手段單方面改變現狀。日本反對並與之劃清界線。”
山崎和之再於信中強調，“台海的和平與穩定不僅對日本，對整個國際社會的穩定皆至關重要。我們重申一貫的立場，希望台灣問題透過對話和平解決。”
作者指出，任何和日本有交涉經驗者（尤其外交領域）都可明白，表面上日本人講話好像總喜歡拐彎抹角，但它所代表的，卻從來不會只是純粹講求禮貌，當然也隱含了深思熟慮的修辭策略，尤其在外交上為同時維持對話尊嚴和保護國家顏面的時候。所以，山崎和之看似是以“某些國家”、“一些國家”迂回指涉，實則，已明明白白傳達了日本現下對“中國”的評價。
和中國的信函一樣，山崎和之的信函，既已“作為大會正式文件”，並分發給各會員國，日本的立場和態度，便是透過聯合國場域“訴諸國際”了。
特朗普讓美國越來越像中國
《紐約時報》發表文章《在與中國競爭的世界之巔，美國正給自己“挖坑”》，作者Lydia Polgreen指出，中國的大部分外交政策並非向外輸出意識形態，而是旨在鞏固執政黨在國內的執政根基。外界眼中所謂的激進舉措，往往是為解決國內問題而采取的行動。
文章說，當然，中國在全球舞台上絕非高尚甚至善意的角色。其在南海的強硬姿態、在新疆的殘酷鎮壓、對香港的整治行動，以及不顧台灣民眾意願、執意要吞並台灣的頑固訴求，都對亞洲的和平穩定構成了嚴峻挑戰，也違背了基本人權原則。近期中國與日本的外交爭端升級——暫停日本海鮮進口並建議中國公民避免赴日旅游——更是彰顯了中國的施壓能力。但無論這些行為多麼殘酷，都遠未達到重構世界秩序的程度。
文章說，特朗普激進的關稅戰與世界關系遠不如表面看起來那麼密切。這場關稅戰表面上是為了與那些“欺詐”美國的國家公平競爭，懲罰那些政策損害美國利益的國家（芬太尼問題就是典型例子）。但近期最高法院就特朗普關稅政策展開的辯論明確顯示，這些關稅的成本大多由美國民眾承擔，同時還繞過了憲法賦予國會的財政決策權。簡而言之，這場關稅戰看似針對全球，實則傷害的是本國。這就形成了一種難以抗拒的諷刺：特朗普政府領導下的美國，非但沒有遏制中國，反而可能變得越來越像中國。
作者指出，盡管特朗普在競選時言辭激烈地抨擊中國，但他從未真正成為對華強硬派，即便其身邊部分人士一直主張采取更激進的政策遏制中國崛起。事實上，他常常對習近平主席大加贊賞，習近平所擁有的那種近乎不受限制的權力正是特朗普夢寐以求的。
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 牆外文摘
其他人也在看
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 5 小時前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 11 小時前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 10 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 4 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前