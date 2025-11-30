牆外文摘：面對宏福苑大火慘劇，李家超反復感謝習近平

（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《宏福苑慘劇本質是人禍，由治入興引來家毀人亡》 ，作者顏純鉤指出，根據現有揭露出來的內幕，基本上可以肯定，香港大埔宏福苑火災是一場人為的災禍，是社會上的暗黑勢力，與政府的庸官共同導演的一出人間悲劇。

例如，承包商是一家劣跡斑斑的奸商，東主早有違法前科，一個不法商家居然可以承包如此大的工程，而且據說手上還有另外13個大工程，這是相當反常的事。奸商與政府官員之間有何私相授受，應該徹底追責。再如，由民建聯區議員把持的業主委員會，最終選擇了造價最高的承包商，漠視居民提出的安全質疑，其中的決策過程，是否存在不法行為，也不能不追查。

香港：火災死亡人數上升至146人 當局下令加強安全審查

文章說，事發後，李家超用超過五個小時的時間開會，才發表公開聲明，這樣緊急的事態，政府決策層竟然不及時趕赴救災第一線，關在房間裡開了五個小時的會，這才姍姍來遲現身說幾句不痛不癢的話，這根本不是一個急巿民之所急的政府。李家超現身發言，最先對習近平的“關心”表示感謝，一次還不夠，要接二連三強調，也不忘對港澳辦和中聯辦表達謝意，但是，消防員不辭危險和辛苦長時間救火，香港各界巿民主動捐款捐物資，馬會和大企業相繼捐出巨款接濟災民，李家超竟一句話都沒有。對關系到巿民身家性命的防火問題，政府如此怠慢，但對香港民間民主運動的打壓，卻無所不用其極。政府動用專政工具、人力物力、宣傳機器，加強思想控制、人身迫害，以大規模的政府行為，圍堵自由思想，加強洗腦教育。因為李家超的權力來源不是香港巿民，而是遠在北京的習近平。

日本在國際社會對中國道歉了嗎？

台灣“上報”發表文章《日本的意思已經傳達出去了》，作者李濠仲指出，國際上或許看到了中國的“氣噗噗”，卻也知悉了日本並沒有打算在“台灣有事”這題上做出滿足中國的退讓。

文章說，無論高市早苗態度是否“軟化”，實際上日本（高市）立場和態度的對外傳達，或者更具意義。11月22日，中國常駐聯合國代表傅聰特別針對高市早苗言論，向聯合國秘書長古特雷斯遞交一封信函，指名道姓，斥責日本、高市早苗就台灣問題發表了錯誤和危險言論，他要求收回發言。兩天後（11月24日）， 日本常駐聯合國代表山崎和之緊接著也致函古特雷斯，但既不是向中國致歉，也沒有“撤回首相言論”的意思，而是反駁中國信函對日本的指控。同時，山崎和之在信函中特別寫到一段：

“令人遺憾的是，當今世界某些國家以不透明的方式持續擴張軍事能力。此外，還有一些國家不顧鄰國的反對，繼續試圖以武力或脅迫手段單方面改變現狀。日本反對並與之劃清界線。”

山崎和之再於信中強調，“台海的和平與穩定不僅對日本，對整個國際社會的穩定皆至關重要。我們重申一貫的立場，希望台灣問題透過對話和平解決。”

作者指出，任何和日本有交涉經驗者（尤其外交領域）都可明白，表面上日本人講話好像總喜歡拐彎抹角，但它所代表的，卻從來不會只是純粹講求禮貌，當然也隱含了深思熟慮的修辭策略，尤其在外交上為同時維持對話尊嚴和保護國家顏面的時候。所以，山崎和之看似是以“某些國家”、“一些國家”迂回指涉，實則，已明明白白傳達了日本現下對“中國”的評價。

和中國的信函一樣，山崎和之的信函，既已“作為大會正式文件”，並分發給各會員國，日本的立場和態度，便是透過聯合國場域“訴諸國際”了。

特朗普讓美國越來越像中國

《紐約時報》發表文章《在與中國競爭的世界之巔，美國正給自己“挖坑”》，作者Lydia Polgreen指出，中國的大部分外交政策並非向外輸出意識形態，而是旨在鞏固執政黨在國內的執政根基。外界眼中所謂的激進舉措，往往是為解決國內問題而采取的行動。

文章說，當然，中國在全球舞台上絕非高尚甚至善意的角色。其在南海的強硬姿態、在新疆的殘酷鎮壓、對香港的整治行動，以及不顧台灣民眾意願、執意要吞並台灣的頑固訴求，都對亞洲的和平穩定構成了嚴峻挑戰，也違背了基本人權原則。近期中國與日本的外交爭端升級——暫停日本海鮮進口並建議中國公民避免赴日旅游——更是彰顯了中國的施壓能力。但無論這些行為多麼殘酷，都遠未達到重構世界秩序的程度。

文章說，特朗普激進的關稅戰與世界關系遠不如表面看起來那麼密切。這場關稅戰表面上是為了與那些“欺詐”美國的國家公平競爭，懲罰那些政策損害美國利益的國家（芬太尼問題就是典型例子）。但近期最高法院就特朗普關稅政策展開的辯論明確顯示，這些關稅的成本大多由美國民眾承擔，同時還繞過了憲法賦予國會的財政決策權。簡而言之，這場關稅戰看似針對全球，實則傷害的是本國。這就形成了一種難以抗拒的諷刺：特朗普政府領導下的美國，非但沒有遏制中國，反而可能變得越來越像中國。

作者指出，盡管特朗普在競選時言辭激烈地抨擊中國，但他從未真正成為對華強硬派，即便其身邊部分人士一直主張采取更激進的政策遏制中國崛起。事實上，他常常對習近平主席大加贊賞，習近平所擁有的那種近乎不受限制的權力正是特朗普夢寐以求的。

