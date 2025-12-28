牆外文摘：TikTok入籍美國後，和祖國一刻也不能分割？

（德國之聲中文網）TikTok上周宣布，公司已簽署具有約束力的協議，將其美國業務剝離出來，與美國投資者成立一家新的合資公司。《紐約時報》發表文章《特朗普的“TikTok拯救計劃”令人擔憂》，作者Jim Secreto和Brett Freedman指出，字節跳動將把其推薦算法授權或轉移給新的美國實體之後，TikTok還將繼續負責“全球產品的互操作性”，這意味著美國版應用仍將與其全球平台保持整合。作為該應用在美國的雲服務提供商，甲骨文將作為“可信賴的安全合作伙伴”，對系統進行監控並最終重新訓練算法。毫無疑問：在這一新安排下，北京仍將對重組後的實體擁有影響力。

TikTok承認它與中國存在千絲萬縷的聯系。該公司在一份宣誓聲明中解釋稱，在法律規定的時限內，將美國平台與全球一體化應用剝離“不可行”。TikTok表示，美國版應用依賴於全球數千名工程師開發和維護的大量代碼，其中也包括在中國的工程師。

文章說，中國仍是美國最大的戰略競爭對手，並已展現出利用私營企業來推進其目標的意願和能力。在這一新方案下，北京方面仍將保留對這款影響著數百萬美國人每日所見的平台的控制——中國絕不會允許美國對其數字生態系統施加如此影響力。

柬泰沖突背後那雙中共的大手

2025年12月，泰國與柬埔寨邊境再度爆發武裝沖突，令原已緊張的區域局勢雪上加霜。台灣“鏡報”發表社論文章《泰柬沖突背後的中國隱蔽代理人戰略》，作者湯名暉認為，在日中關系的背景下，北京在東亞各地透過支持柬埔寨，以隱蔽的代理沖突形式向與美日同盟關系密切的泰國施壓。這種手法並非傳統的直接軍事對抗，而是利用第三國作為戰略工具，顯示出中國巧妙運用地緣政治工具的用意。

作者說，中國長期以來透過經濟援助和基礎建設投資，對柬埔寨施行治理性的再生產。中國對柬埔寨的巨額貸款和投資隱蔽的真實目的，是為了讓金邊政府在外交與安全政策作為北京的代理人。

文章說，透過柬埔寨制造泰國的安全難題，可讓東盟內部分裂，有助於牽制其他國家對日本的支持態度。此外，中國也向東南亞其他國家傳遞信號，過度倒向美日可能受到中國式的“規訓”。由於近期美國新版的國安戰略才剛公布，施壓泰國還能測試川普政府的反映。

中國“改革陷阱”與習近平獨裁的誕生

時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪中國政治研究專家裴敏欣教授，討論為何習近平的出現是大概率事件。

裴敏欣教授在其新書《破碎的中國夢》中，提出了一個顛覆性的觀點：正是過去40年的改革開放，為今天的極權復辟親手埋下了種子。他認為，中國出現習近平是鄧小平的一黨專制框架下經濟現代化的必然結果。因為鄧小平有兩個盲點。第一，他非常相信一黨統治具有強大的動員能力，辦事效率高，不容易受到阻礙，但他忽視了一點，第一是改革後來會逐漸喪失動力，也就是所謂的“改革陷阱”。

第二個原因是，在一黨統治之下推進經濟現代化會出現大規模腐敗。因為政治權力沒有任何有效的約束和監督，同時又伴隨著巨額財富，除非是聖人才不會貪污。在過去二十年中，共產黨的官員手中掌握著巨大的權力，把權力轉化為財富是非常容易的事情，那就肯定會出現大規模的腐敗。這對一個強人來說是天賜良機。

裴敏欣認為，鄧小平當初搞的改革，中國的極權體制實際上大部分都沒有動：黨對政府的控制沒有改變；黨對社會的控制，範圍改變但能力隨時可以增加或減少，這套機制並沒有改變；它對經濟的控制，範圍當然減少了很多，但仍然保持著控制；它對軍隊的控制、對信息的控制，所有這一切，特別是黨內部那套列寧主義的運行規則，都沒有改變。

裴敏欣說，習近平和鄧小平本質上根本沒有什麼差別，他們都想維持共產黨的統治，永久維持共產黨的統治。但他們的手法、手段是有差別的。鄧小平是一個實用的列寧主義者，而習近平是一個教條的列寧主義者。

