牆面老舊、石碑阻路 東光路部分路段將進行美化

為提升信義區市容並建構安全步行環境，基隆市政府工務處日前邀集信義區公所及東明里辦公處針對東光路口至東光路十四號對面牆面老舊及人行道動線受阻等問題，何淑萍議員現場要求市府進行整體規劃，成功爭取牆面美化設計並移除阻礙通行的石碑，致力為地方居民打造一條兼具美學與安全的回家之路。

信義區東光路口至十四號對面之擋土牆，因長期受潮導致青苔滿佈、牆面斑駁，此外，人行道上立有一座刻有「建立祥和社會」的東明里大型石碑，雖具歷史意義，但在現行人行道空間規劃下，龐大的碑體造成路幅縮減，長期以來對往來行人、推嬰兒車的家長及身障朋友造成不便。

市議員何淑萍表示，城市美學與行人路權應並行。她現場要求工務處不僅要解決結構表面的髒污問題，更應投入牆面美化整體設計，透過色彩或圖案的重新構思，讓原本陰沉的擋土牆轉化為具備社區特色的文化牆面，提升整條街道的視覺質感。

經工務處與相關單位現地研商，達成以下三項改善結論，工務處及信義區公所將針對該段擋土牆進行全面檢視，納入整體美化設計方案，改善白華與青苔問題，提升街道美觀與環境明亮度。另針對阻礙人行通行的「建立祥和社會」東明里大型石碑，由工務處辦理移除作業，還路於民，確保行人通行空間的完整性。

此外也將同步清理人行道上的雜亂盆栽及障礙物，配合牆面設計進行整體清整，營造更寬敞、友善的步行體驗。