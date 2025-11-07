牆頭草？江和樹見盧秀燕為豬瘟鞠躬 竟改口嗆中央「不用道歉嗎」

政治中心／劉宇鈞報導

江和樹替盧秀燕加油，開嗆中央「不用道歉嗎」。（圖／翻攝自周軒臉書）

台中爆發非洲豬瘟疫情，市政府的應變能力遭到各界質疑，市長盧秀燕6日終於鞠躬道歉。民眾黨台中市議員江和樹一改猛烈砲火，不僅大讚「這就是人民要的政府」，還嗆中央不用道歉嗎，如此見風轉舵的速度遭諷「牆頭『草』不是叫假的」。

盧秀燕6日表示，非洲豬瘟絕大部分的管制措施都會陸續開放解封，市民跟產業界的生活可以逐漸回到正常，這時候她有幾句話要表達：第一，這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」，市府和中央團結合作完成這項任務，對於中央給的指導和協助深表感謝。

盧秀燕也說，第二，在整個防疫過程當中，「我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」。除了致歉，她已發布相關首長的人事異動，之前已啟動的整個事件調查，正在加速進行當中，這個事件當中讓大家擔心了，她非常抱歉。

不少藍白陣營的人物紛紛到盧秀燕貼文下方留言打氣，有眼尖網友發現，近期對盧及台中市府團隊砲火猛烈的江和樹也前來留言，他稱，「盧媽媽道歉了，中央不用道歉嗎，市府的態度看到檢討跟改進，這就是人民要的政府！加油」。

政治工作者周軒今（7）日發文說，實在笑死人了，江和樹過去一週上遍政論節目狂轟台中市政府，現在突然想迴轉喔？不少網友也留言附和，「中央要道歉什麼？道歉太相信台中市政府嗎？」、「扯中央幹嘛？這是幫忙收拾盧秀燕的爛攤子欸」、「雙面搖擺草包，前面那一波演得那麼用力」、「牆頭『草』不是叫假的」。

回顧江和樹近期言論，他不僅稱，台中市發生豬瘟的問題，是對不起所有的台灣人，這是事實；他談及廚餘掩埋問題時也稱，環保局再這樣搞下去，盧秀燕真的會完蛋，「你是在糟蹋我們霧峰人嗎？」

